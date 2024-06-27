Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:51 27.06.2024 (обновлено: 02:57 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/vzryvy-1955737902.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 27.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области на фоне объявленной воздушной тревоги. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T02:51
2024-06-27T02:57
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
украина
в мире
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области на фоне объявленной воздушной тревоги."В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена практически на всей территории Украины за исключением Черниговской и сумской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240627/vzryvy-1955737752.html
https://ria.ru/20240626/kherson-1955708259.html
хмельницкая область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хмельницкая область, украина, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области на фоне тревоги

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области на фоне объявленной воздушной тревоги.
"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области
02:44
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена практически на всей территории Украины за исключением Черниговской и сумской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украина - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Вчера, 21:50
 
Специальная военная операция на УкраинеХмельницкая областьУкраинаВ миреВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала