https://ria.ru/20240627/vzryvy-1955737902.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 27.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области на фоне объявленной воздушной тревоги. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T02:51
2024-06-27T02:51
2024-06-27T02:57
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области на фоне объявленной воздушной тревоги."В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена практически на всей территории Украины за исключением Черниговской и сумской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240627/vzryvy-1955737752.html
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хмельницкая область, украина, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области на фоне тревоги