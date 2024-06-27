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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области - РИА Новости, 27.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области
В Ивано-Франковской области прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T02:44
2024-06-27T02:44
2024-06-27T03:13
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Ивано-Франковской области прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал ТСН."Ивано-Франковская область - взрывы", - говорится в публикации.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена практически на всей территории Украины за исключением Черниговской и сумской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ивано-франковская область, украина, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Ивано-Франковская область, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области
ТСН: в Ивано-Франковской области на фоне тревоги прогремели взрывы
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Ивано-Франковской области прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал ТСН.
"Ивано-Франковская область - взрывы", - говорится в публикации.
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена практически на всей территории Украины за исключением Черниговской и сумской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.