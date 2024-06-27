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Украинские власти подтвердили взрыв в Николаевской области
Украинские власти подтвердили взрыв в Николаевской области - РИА Новости, 27.06.2024
Украинские власти подтвердили взрыв в Николаевской области
Рядом с Николаевым прогремел взрыв, заявил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T22:18
2024-06-27T22:18
2024-06-27T22:33
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Рядом с Николаевым прогремел взрыв, заявил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале."Прилет за городской чертой. Лесополосы. Возможно по разминировщикам", — написал он.Ранее в четверг о взрыве в самом городе сообщало издание "Зеркало недели".В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Украинские власти подтвердили взрыв в Николаевской области
Глава Николаевской областной администрации: взрыв прогремел за пределами города