https://ria.ru/20240627/vzryv-1955963032.html

Украинские власти подтвердили взрыв в Николаевской области

Украинские власти подтвердили взрыв в Николаевской области - РИА Новости, 27.06.2024

Украинские власти подтвердили взрыв в Николаевской области

Рядом с Николаевым прогремел взрыв, заявил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T22:18

2024-06-27T22:18

2024-06-27T22:33

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Рядом с Николаевым прогремел взрыв, заявил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале."Прилет за городской чертой. Лесополосы. Возможно по разминировщикам", — написал он.Ранее в четверг о взрыве в самом городе сообщало издание "Зеркало недели".В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

николаев (украина)

россия

николаевская область

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николаев (украина), россия, николаевская область, в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины