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Украинские власти подтвердили взрыв в Николаевской области - РИА Новости, 27.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:18 27.06.2024 (обновлено: 22:33 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/vzryv-1955963032.html
Украинские власти подтвердили взрыв в Николаевской области
Украинские власти подтвердили взрыв в Николаевской области - РИА Новости, 27.06.2024
Украинские власти подтвердили взрыв в Николаевской области
Рядом с Николаевым прогремел взрыв, заявил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T22:18
2024-06-27T22:33
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
россия
николаевская область
в мире
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Рядом с Николаевым прогремел взрыв, заявил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале."Прилет за городской чертой. Лесополосы. Возможно по разминировщикам", — написал он.Ранее в четверг о взрыве в самом городе сообщало издание "Зеркало недели".В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
николаев (украина)
россия
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николаев (украина), россия, николаевская область, в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Россия, Николаевская область, В мире, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские власти подтвердили взрыв в Николаевской области

Глава Николаевской областной администрации: взрыв прогремел за пределами города

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Рядом с Николаевым прогремел взрыв, заявил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале.
"Прилет за городской чертой. Лесополосы. Возможно по разминировщикам", — написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Ранее в четверг о взрыве в самом городе сообщало издание "Зеркало недели".
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)РоссияНиколаевская областьВ миреДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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