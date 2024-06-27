https://ria.ru/20240627/vyplaty-1955920155.html

В Верхневолжье увеличен размер единовременной регвыплаты контрактникам

В Верхневолжье увеличен размер единовременной регвыплаты контрактникам - РИА Новости, 27.06.2024

В Верхневолжье увеличен размер единовременной регвыплаты контрактникам

По инициативе губернатора Игоря Рудени в Тверской области с 305 тысяч рублей до 515 тысяч рублей увеличен размер единовременной региональной выплаты гражданам,... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:57

2024-06-27T17:57

2024-06-27T18:08

тверская область

игорь руденя

социальные выплаты

сво

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. По инициативе губернатора Игоря Рудени в Тверской области с 305 тысяч рублей до 515 тысяч рублей увеличен размер единовременной региональной выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы, сообщает пресс-служба облправительства. С учетом увеличения и размера федеральной выплаты военнослужащие-контрактники из Тверской области смогут получить единовременно при заключении контракта 710 тысяч рублей. "Сегодня принято решение о существенном увеличении единовременной выплаты гражданам, которые заключают контракт с Минобороны в Тверской области. Интерес со стороны жителей региона к военной службе не снижается сегодня. Считаем, что увеличение выплаты – это необходимая мера поддержки для тех, кто принял решение встать на защиту Родины", – приводит пресс-служба слова Рудени. Отмечается, что в Верхневолжье действует комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. Помимо выплат это возможность бесплатного посещения спортивных и культурных мероприятий, первоочередное право на зачисление детей в детский сад, группы продленного дня, организации дополнительного образования, внеочередное обслуживание в государственных медицинских организациях, бесплатное предоставление социальных услуг на дому, полное освобождение от родительской платы за детский сад на период прохождения службы. Кроме того, решением главы региона участникам СВО и их семьям введена поддержка до 150 тысяч рублей на газификацию домовладений. За помощью и консультациями участники и ветераны СВО, члены их семей могут обратиться в региональный филиал Фонда "Защитники Отечества". Здесь специалисты помогают решать вопросы назначения денежных выплат, выдачи удостоверений ветеранов боевых действий и членов семьи погибшего. Можно получить юридическую и медицинскую помощь, поддержку в решении бытовых и других вопросов.

https://ria.ru/20240627/podgotovka-1955919312.html

https://ria.ru/20240625/fedbyudzhet-1955424433.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, социальные выплаты, сво