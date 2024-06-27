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В Верхневолжье увеличен размер единовременной регвыплаты контрактникам - РИА Новости, 27.06.2024
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Тверская область
 
17:57 27.06.2024 (обновлено: 18:08 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/vyplaty-1955920155.html
В Верхневолжье увеличен размер единовременной регвыплаты контрактникам
В Верхневолжье увеличен размер единовременной регвыплаты контрактникам - РИА Новости, 27.06.2024
В Верхневолжье увеличен размер единовременной регвыплаты контрактникам
По инициативе губернатора Игоря Рудени в Тверской области с 305 тысяч рублей до 515 тысяч рублей увеличен размер единовременной региональной выплаты гражданам,... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:57
2024-06-27T18:08
тверская область
игорь руденя
социальные выплаты
сво
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. По инициативе губернатора Игоря Рудени в Тверской области с 305 тысяч рублей до 515 тысяч рублей увеличен размер единовременной региональной выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы, сообщает пресс-служба облправительства. С учетом увеличения и размера федеральной выплаты военнослужащие-контрактники из Тверской области смогут получить единовременно при заключении контракта 710 тысяч рублей. "Сегодня принято решение о существенном увеличении единовременной выплаты гражданам, которые заключают контракт с Минобороны в Тверской области. Интерес со стороны жителей региона к военной службе не снижается сегодня. Считаем, что увеличение выплаты – это необходимая мера поддержки для тех, кто принял решение встать на защиту Родины", – приводит пресс-служба слова Рудени. Отмечается, что в Верхневолжье действует комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. Помимо выплат это возможность бесплатного посещения спортивных и культурных мероприятий, первоочередное право на зачисление детей в детский сад, группы продленного дня, организации дополнительного образования, внеочередное обслуживание в государственных медицинских организациях, бесплатное предоставление социальных услуг на дому, полное освобождение от родительской платы за детский сад на период прохождения службы. Кроме того, решением главы региона участникам СВО и их семьям введена поддержка до 150 тысяч рублей на газификацию домовладений. За помощью и консультациями участники и ветераны СВО, члены их семей могут обратиться в региональный филиал Фонда "Защитники Отечества". Здесь специалисты помогают решать вопросы назначения денежных выплат, выдачи удостоверений ветеранов боевых действий и членов семьи погибшего. Можно получить юридическую и медицинскую помощь, поддержку в решении бытовых и других вопросов.
https://ria.ru/20240627/podgotovka-1955919312.html
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игорь руденя, социальные выплаты, сво
Тверская область, Игорь Руденя, Социальные выплаты, СВО

В Верхневолжье увеличен размер единовременной регвыплаты контрактникам

© Фото : правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : правительство Тверской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. По инициативе губернатора Игоря Рудени в Тверской области с 305 тысяч рублей до 515 тысяч рублей увеличен размер единовременной региональной выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы, сообщает пресс-служба облправительства.
С учетом увеличения и размера федеральной выплаты военнослужащие-контрактники из Тверской области смогут получить единовременно при заключении контракта 710 тысяч рублей.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя обозначил задачи по подготовке к уборочной кампании - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Губернатор Игорь Руденя обозначил задачи по подготовке к уборочной кампании
Вчера, 17:56
"Сегодня принято решение о существенном увеличении единовременной выплаты гражданам, которые заключают контракт с Минобороны в Тверской области. Интерес со стороны жителей региона к военной службе не снижается сегодня. Считаем, что увеличение выплаты – это необходимая мера поддержки для тех, кто принял решение встать на защиту Родины", – приводит пресс-служба слова Рудени.
Отмечается, что в Верхневолжье действует комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. Помимо выплат это возможность бесплатного посещения спортивных и культурных мероприятий, первоочередное право на зачисление детей в детский сад, группы продленного дня, организации дополнительного образования, внеочередное обслуживание в государственных медицинских организациях, бесплатное предоставление социальных услуг на дому, полное освобождение от родительской платы за детский сад на период прохождения службы.
Кроме того, решением главы региона участникам СВО и их семьям введена поддержка до 150 тысяч рублей на газификацию домовладений.
За помощью и консультациями участники и ветераны СВО, члены их семей могут обратиться в региональный филиал Фонда "Защитники Отечества". Здесь специалисты помогают решать вопросы назначения денежных выплат, выдачи удостоверений ветеранов боевых действий и членов семьи погибшего. Можно получить юридическую и медицинскую помощь, поддержку в решении бытовых и других вопросов.
Руденя принял участие в формировании предложений по подготовке федбюджета - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Руденя принял участие в формировании предложений по подготовке федбюджета
25 июня, 19:01
 
Тверская областьИгорь РуденяСоциальные выплатыСВО
 
 
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