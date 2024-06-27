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В Воронеже судят американца за избиение инспекторов и следователя в колонии - РИА Новости, 27.06.2024
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13:04 27.06.2024 (обновлено: 13:11 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/volonezh-1955831308.html
В Воронеже судят американца за избиение инспекторов и следователя в колонии
В Воронеже судят американца за избиение инспекторов и следователя в колонии - РИА Новости, 27.06.2024
В Воронеже судят американца за избиение инспекторов и следователя в колонии
Трое потерпевших, среди которых сотрудник СК, проходят потерпевшими по новому делу гражданина США Роберта Гилмана, уже отбывающего наказание за нападение на... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:04
2024-06-27T13:11
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ВОРОНЕЖ, 27 июн - РИА Новости. Трое потерпевших, среди которых сотрудник СК, проходят потерпевшими по новому делу гражданина США Роберта Гилмана, уже отбывающего наказание за нападение на полицейского, передает корреспондент РИА Новости из Центрального районного суда Воронежа. Как следует из документов суда, Гилману вменяются три эпизода части 2 статьи 321 УК РФ "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества" и один эпизод части 4 статьи 296 УК РФ "угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья". По словам обвинителя, Гилман два раза бил кулаком в голову инспектора колонии №2 Макарова: 30 сентября 2023 года во время проверки камеры и 16 октября при возвращении в камеру. В той же колонии американец 23 октября "нанес не менее шести ударов" следователю СК, прибывшему для проведения следственных действий с ним, нанеся ему сотрясение мозга. Гилмана перевели в СИЗО, где он 14 ноября во время личного досмотра "умышленно нанес инспектору кулаком правой руки удар в область лица". Гилман признал вину в том, что бил потерпевших, и заявил, что его отравили "радиоактивным материалом" и поэтому "все это заседание не имеет смысла". Как информировал СК РФ, 17 января 2022 года американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть в Воронеже, где несколько раз ногой ударил полицейского. На Гилмана завели дело о применении насилия в отношении представителя власти, его отправили в СИЗО. В октябре 2022 года Центральный районный суд Воронежа приговорил Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима - именно столько запрашивала прокуратура. Защита подала апелляцию, Воронежский облсуд в мае 2023 года снизил срок до 3,5 лет.
https://ria.ru/20240619/uilan-1954034910.html
https://ria.ru/20240527/sud-1948513503.html
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происшествия, воронеж, россия, сша, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Россия, США, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронеже судят американца за избиение инспекторов и следователя в колонии

Трое потерпевших проходят потерпевшими по новому делу американца Роберта Гилмана

© РИА Новости / Андрей Архипов | Перейти в медиабанкГражданин США Роберт Гилман во время рассмотрения апелляционной жалобы на приговор в виде 4,5 года колонии общего режима за нападение на полицейского в Воронеже
Гражданин США Роберт Гилман во время рассмотрения апелляционной жалобы на приговор в виде 4,5 года колонии общего режима за нападение на полицейского в Воронеже - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Андрей Архипов
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Гражданин США Роберт Гилман во время рассмотрения апелляционной жалобы на приговор в виде 4,5 года колонии общего режима за нападение на полицейского в Воронеже
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ВОРОНЕЖ, 27 июн - РИА Новости. Трое потерпевших, среди которых сотрудник СК, проходят потерпевшими по новому делу гражданина США Роберта Гилмана, уже отбывающего наказание за нападение на полицейского, передает корреспондент РИА Новости из Центрального районного суда Воронежа.
Как следует из документов суда, Гилману вменяются три эпизода части 2 статьи 321 УК РФ "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества" и один эпизод части 4 статьи 296 УК РФ "угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья".
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По словам обвинителя, Гилман два раза бил кулаком в голову инспектора колонии №2 Макарова: 30 сентября 2023 года во время проверки камеры и 16 октября при возвращении в камеру. В той же колонии американец 23 октября "нанес не менее шести ударов" следователю СК, прибывшему для проведения следственных действий с ним, нанеся ему сотрясение мозга. Гилмана перевели в СИЗО, где он 14 ноября во время личного досмотра "умышленно нанес инспектору кулаком правой руки удар в область лица".
Гилман признал вину в том, что бил потерпевших, и заявил, что его отравили "радиоактивным материалом" и поэтому "все это заседание не имеет смысла".
Как информировал СК РФ, 17 января 2022 года американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть в Воронеже, где несколько раз ногой ударил полицейского. На Гилмана завели дело о применении насилия в отношении представителя власти, его отправили в СИЗО. В октябре 2022 года Центральный районный суд Воронежа приговорил Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима - именно столько запрашивала прокуратура. Защита подала апелляцию, Воронежский облсуд в мае 2023 года снизил срок до 3,5 лет.
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