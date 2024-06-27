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Два фельдшерско-акушерских пункта готовы к открытию в Волоколамске - РИА Новости, 27.06.2024
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Новости Подмосковья
 
12:20 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/volokolamsk-1955817032.html
Два фельдшерско-акушерских пункта готовы к открытию в Волоколамске
Два фельдшерско-акушерских пункта готовы к открытию в Волоколамске - РИА Новости, 27.06.2024
Два фельдшерско-акушерских пункта готовы к открытию в Волоколамске
Два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) готовы к открытию в деревне Ботово и селе Спасс в Волоколамском городском округе, выдано разрешение на ввод объектов в... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:20
2024-06-27T12:20
новости подмосковья
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) готовы к открытию в деревне Ботово и селе Спасс в Волоколамском городском округе, выдано разрешение на ввод объектов в эксплуатацию, сообщает министерство строительного комплекса Московской области. Новые объекты здравоохранения построены по госпрограмме за счет средств бюджета. ФАПы рассчитаны на 36 посещений в смену. Площадь каждого одноэтажного здания 200 квадратных метров. Внутри объектов разместились кабинеты врачей, смотровая, процедурная, прививочный кабинет, стерилизационная комната, палата для пребывания пациентов, помещения для персонала. На прилегающей территории обустроено парковочное пространство, места для отдыха, а также выполнено комплексное озеленение территории.
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волоколамск, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Волоколамск, Московская область (Подмосковье)

Два фельдшерско-акушерских пункта готовы к открытию в Волоколамске

© Фото : министерство строительного комплекса Московской областиГотовы к открытию два фельдшерско-акушерских пункта в Волоколамске
Готовы к открытию два фельдшерско-акушерских пункта в Волоколамске - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : министерство строительного комплекса Московской области
Готовы к открытию два фельдшерско-акушерских пункта в Волоколамске
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) готовы к открытию в деревне Ботово и селе Спасс в Волоколамском городском округе, выдано разрешение на ввод объектов в эксплуатацию, сообщает министерство строительного комплекса Московской области.
Новые объекты здравоохранения построены по госпрограмме за счет средств бюджета.
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Вчера, 12:03
ФАПы рассчитаны на 36 посещений в смену. Площадь каждого одноэтажного здания 200 квадратных метров.
Внутри объектов разместились кабинеты врачей, смотровая, процедурная, прививочный кабинет, стерилизационная комната, палата для пребывания пациентов, помещения для персонала. На прилегающей территории обустроено парковочное пространство, места для отдыха, а также выполнено комплексное озеленение территории.
 
Новости ПодмосковьяВолоколамскМосковская область (Подмосковье)
 
 
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