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В Южной Корее прокомментировали заявление КНДР об испытании ракеты - РИА Новости, 27.06.2024
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09:25 27.06.2024 (обновлено: 10:30 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/voennye-1955765635.html
В Южной Корее прокомментировали заявление КНДР об испытании ракеты
В Южной Корее прокомментировали заявление КНДР об испытании ракеты - РИА Новости, 27.06.2024
В Южной Корее прокомментировали заявление КНДР об испытании ракеты
Южнокорейские военные в четверг отклонили заявление Северной Кореи об успешном проведении испытания ракеты с разделяющимися боеголовками, назвав это "обманом",... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T09:25
2024-06-27T10:30
в мире
космос - риа наука
южная корея
объединенный комитет начальников штабов (сша)
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СЕУЛ, 27 июн – РИА Новости. Южнокорейские военные в четверг отклонили заявление Северной Кореи об успешном проведении испытания ракеты с разделяющимися боеголовками, назвав это "обманом", и предположили, что фотографии пуска могли быть сфабрикованы, заявил представитель Объединенного командования начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи Ли Сон Чжун. Главное управление ракетостроения КНДР заявило в четверг, что успешно провело в среду испытание ракет с отделяющейся боевой частью "по отделению их маневрирующих боевых частей и управлению их наведением". Южнокорейские военные ранее заявили, что КНДР, предположительно, провела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты, но, как видимо, испытание закончилось неудачей. Ракета пролетела около 250 километров и взорвалась в воздухе над водами у восточного побережья Северной Кореи. Источник из ОКНШ заявил агентству Рёнхап, что от ракеты, предположительно твердотопливной, шло больше дыма, чем обычно. "Запущенная вчера ракета КНДР взорвалась на ранней стадии полета… Северная Корея сделала другое заявление сегодня утром, но мы считаем, что это всего лишь метод обмана и преувеличения", - заявил Ли Сон Чжун. Он пояснил, что разделение боеголовок происходит на стадии спуска ракеты, а вчерашний запуск Северной Кореи потерпел неудачу на начальной стадии ее полета, поэтому заявление КНДР "совершенно не соответствует действительности". Он добавил, что опубликованные сегодня утром КНДР фотографии запуска ракеты похожи на запуск межконтинентальной баллистической ракеты на жидком топливе (МБР) "Хвасон-17", запущенной в марте 2023 года. "Северная Корея потерпела неудачу во время своего последнего запуска космической ракеты и вчера потерпела еще одну неудачу, и мы считаем, что есть мотив скрыть это", - сказал он, добавив, что опубликованные КНДР в этот раз фотографии "могли быть сфабрикованы". Запуск военного разведывательного спутника КНДР 27 мая потерпел неудачу. Сообщалось, что запуск разведывательного спутника "Маллигён-1-1" проводится с космодрома Сохэ на новой ракете-носителе с недавно разработанным двигателем, использующим в качестве топлива комбинацию жидкого кислорода и керосина. В качестве предварительной причины происшествия северокорейские специалисты называли ненадежную работу нового двигателя. -0-
https://ria.ru/20240320/raketa-1934384761.html
https://ria.ru/20240203/kndr-1925155632.html
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в мире, космос - риа наука, южная корея, объединенный комитет начальников штабов (сша)
В мире, Космос - РИА Наука, Южная Корея, Объединенный комитет начальников штабов (США)
В Южной Корее прокомментировали заявление КНДР об испытании ракеты

Южнокорейские военные назвали заявления КНДР об удачном испытании ракеты обманом

© Фото : ЦТАКЗапуск ракеты с разделяющимися управляемыми боеголовками
Запуск ракеты с разделяющимися управляемыми боеголовками - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : ЦТАК
Запуск ракеты с разделяющимися управляемыми боеголовками
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СЕУЛ, 27 июн – РИА Новости. Южнокорейские военные в четверг отклонили заявление Северной Кореи об успешном проведении испытания ракеты с разделяющимися боеголовками, назвав это "обманом", и предположили, что фотографии пуска могли быть сфабрикованы, заявил представитель Объединенного командования начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи Ли Сон Чжун.
Главное управление ракетостроения КНДР заявило в четверг, что успешно провело в среду испытание ракет с отделяющейся боевой частью "по отделению их маневрирующих боевых частей и управлению их наведением".
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В КНДР испытали твердотопливный двигатель для гиперзвуковой ракеты
20 марта, 09:13
Южнокорейские военные ранее заявили, что КНДР, предположительно, провела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты, но, как видимо, испытание закончилось неудачей. Ракета пролетела около 250 километров и взорвалась в воздухе над водами у восточного побережья Северной Кореи. Источник из ОКНШ заявил агентству Рёнхап, что от ракеты, предположительно твердотопливной, шло больше дыма, чем обычно.
"Запущенная вчера ракета КНДР взорвалась на ранней стадии полета… Северная Корея сделала другое заявление сегодня утром, но мы считаем, что это всего лишь метод обмана и преувеличения", - заявил Ли Сон Чжун.
Он пояснил, что разделение боеголовок происходит на стадии спуска ракеты, а вчерашний запуск Северной Кореи потерпел неудачу на начальной стадии ее полета, поэтому заявление КНДР "совершенно не соответствует действительности".
Он добавил, что опубликованные сегодня утром КНДР фотографии запуска ракеты похожи на запуск межконтинентальной баллистической ракеты на жидком топливе (МБР) "Хвасон-17", запущенной в марте 2023 года.
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3 февраля, 02:16
"Северная Корея потерпела неудачу во время своего последнего запуска космической ракеты и вчера потерпела еще одну неудачу, и мы считаем, что есть мотив скрыть это", - сказал он, добавив, что опубликованные КНДР в этот раз фотографии "могли быть сфабрикованы".
Запуск военного разведывательного спутника КНДР 27 мая потерпел неудачу. Сообщалось, что запуск разведывательного спутника "Маллигён-1-1" проводится с космодрома Сохэ на новой ракете-носителе с недавно разработанным двигателем, использующим в качестве топлива комбинацию жидкого кислорода и керосина. В качестве предварительной причины происшествия северокорейские специалисты называли ненадежную работу нового двигателя. -0-
Ким Чен Ын во время пуска новой северокорейской баллистической ракеты Хвасонпхо-16Б - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Ким Чен Ын лично руководил пуском новой ракеты "Хвасонпхо-16Б"
3 апреля, 01:46
 
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