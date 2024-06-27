https://ria.ru/20240627/vliyanie-1955741228.html

Запад пытается оказать идеологическое влияние на россиян, заявили в Минюсте

Запад пытается оказать идеологическое влияние на россиян, заявили в Минюсте - РИА Новости, 27.06.2024

Запад пытается оказать идеологическое влияние на россиян, заявили в Минюсте

Министерство юстиции РФ фиксирует непрекращающиеся попытки Запада оказать идеологическое и психологическое воздействие на россиян, сообщил РИА Новости на ПМЮФ... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T03:57

2024-06-27T03:57

2024-06-27T03:57

россия

олег свириденко

запад

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Министерство юстиции РФ фиксирует непрекращающиеся попытки Запада оказать идеологическое и психологическое воздействие на россиян, сообщил РИА Новости на ПМЮФ замминистра юстиции РФ Олег Свириденко. В среду на форуме открылась выставка "Защита суверенитета Российского государства. История и современность", посвященная защите независимости России от внешнего влияния. Как отметил Свириденко, посетители смогут лично убедиться в необходимости дальнейшего противодействия "попыткам внешних сил раскачать общественно-политическую ситуацию в стране". По его словам, основным посылом выставки является мысль, что на протяжении столетий "Россия никому не угрожает, но готова в случае необходимости дать отпор любым попыткам посягательства на независимость". "Сейчас, когда Россия в очередной раз противостоит намерениям коллективного Запада подорвать ее суверенитет, единство общества приобретает первостепенное значение. В свою очередь, мы фиксируем непрекращающиеся попытки оказания идеологического и психологического воздействия на российских граждан. Сегодня мы вынуждены противостоять таким явлениям как отрицание идеалов патриотизма, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, ценности семьи и брака", - сказал Свириденко. Хронология выставки охватывает период с XVI века, времени становления централизованного Российского государства, до наших дней.

https://ria.ru/20240626/prestuplenie-1955440549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, олег свириденко, запад, общество