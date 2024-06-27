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Орбан заявил, что не поддержит кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК
Орбан заявил, что не поддержит кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК - РИА Новости, 27.06.2024
Орбан заявил, что не поддержит кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК
Венгрия не поддержит кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, потому что она использует европейские правила для политического давления на... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T18:19
2024-06-27T18:19
2024-06-27T18:19
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Венгрия не поддержит кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, потому что она использует европейские правила для политического давления на Будапешт, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Мы не можем поддержать кандидатуру госпожи кандидата на пост Еврокомиссии, поскольку она использовала и использует верховенство права, которое является важной европейской ценностью, на политической основе против Венгрии... Такой председатель, по нашему мнению, не может оставаться во главе Еврокомиссии, мы не можем это поддержать", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита Евросоюза. В четверг в Брюсселе открывается саммит ЕС, где на пост главы ЕК будет предложена Урсула фон дер Ляйен. Пост главы дипломатии ЕС должна получить премьер Эстонии Кая Каллас, а возглавить Евросовет - экс-премьер Португалии Антониу Кошта.
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в мире, венгрия, будапешт, брюссель, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, кайя каллас, еврокомиссия, евросоюз, евросовет, политика
В мире, Венгрия, Будапешт, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Виктор Орбан, Кайя Каллас, Еврокомиссия, Евросоюз, Евросовет, Политика
Орбан заявил, что не поддержит кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК
Орбан: Венгрия не поддержит кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК