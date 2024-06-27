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Опрос показал, что американцев больше беспокоит возраст Байдена, чем Трампа - РИА Новости, 27.06.2024
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17:23 27.06.2024 (обновлено: 17:30 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/usa-1955909051.html
Опрос показал, что американцев больше беспокоит возраст Байдена, чем Трампа
Опрос показал, что американцев больше беспокоит возраст Байдена, чем Трампа - РИА Новости, 27.06.2024
Опрос показал, что американцев больше беспокоит возраст Байдена, чем Трампа
Граждан США значительно сильнее беспокоит возраст президента Джо Байдена, нежели его предшественника Дональда Трампа, который выступает его соперником в борьбе... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:23
2024-06-27T17:30
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
рональд рейган
выборы президента сша — 2024
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Граждан США значительно сильнее беспокоит возраст президента Джо Байдена, нежели его предшественника Дональда Трампа, который выступает его соперником в борьбе за пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Gallup. Исследование показало, что в преддверии назначенных на четверг теледебатов Трамп имеет преимущество в борьбе за симпатии американцев перед своим преемником-демократом. Тем не менее, отмечают авторы опроса, ни один из двух политиков не имеет однозначно благоприятного имиджа в глазах избирателей. Согласно этим данным, 59% опрошенных заявили, что сильно обеспокоены возрастом Байдена, тогда как лишь 14% дали понять, что этот фактор не играет для них какой-либо роли. У его оппонента ситуация обстоит куда радужнее - так, лишь 18% опрошенных выразили серьезную обеспокоенность возрастом Трампа, в то время как 41% заявили, что не видят в нем какой-либо проблемы. До Трампа и Байдена самым старым президентом в американской истории был Рональд Рейган, который заступил на свой пост в 69 лет в 1981 году и покинул его в 77 лет в 1989 году. Опрос проводился с 3 по 23 июня среди более 1 тыс. совершеннолетних граждан США по всей стране. Погрешность результатов исследования составляет порядка 4 процентных пунктов. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240623/kandidatura-1954833133.html
https://ria.ru/20240624/mir-1954910606.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, рональд рейган, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Рональд Рейган, Выборы президента США — 2024, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Опрос показал, что американцев больше беспокоит возраст Байдена, чем Трампа

Gallup: 59% американцев накануне президентских выборов беспокоит возраст Байдена

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден во время общения со СМИ на саммите G7
Президент США Джо Байден во время общения со СМИ на саммите G7 - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден во время общения со СМИ на саммите G7
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Граждан США значительно сильнее беспокоит возраст президента Джо Байдена, нежели его предшественника Дональда Трампа, который выступает его соперником в борьбе за пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Gallup.
Исследование показало, что в преддверии назначенных на четверг теледебатов Трамп имеет преимущество в борьбе за симпатии американцев перед своим преемником-демократом. Тем не менее, отмечают авторы опроса, ни один из двух политиков не имеет однозначно благоприятного имиджа в глазах избирателей.
Бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Трамп заявил, что уже выбрал кандидатуру вице-президента
23 июня, 11:54
Согласно этим данным, 59% опрошенных заявили, что сильно обеспокоены возрастом Байдена, тогда как лишь 14% дали понять, что этот фактор не играет для них какой-либо роли. У его оппонента ситуация обстоит куда радужнее - так, лишь 18% опрошенных выразили серьезную обеспокоенность возрастом Трампа, в то время как 41% заявили, что не видят в нем какой-либо проблемы.
До Трампа и Байдена самым старым президентом в американской истории был Рональд Рейган, который заступил на свой пост в 69 лет в 1981 году и покинул его в 77 лет в 1989 году.
Опрос проводился с 3 по 23 июня среди более 1 тыс. совершеннолетних граждан США по всей стране. Погрешность результатов исследования составляет порядка 4 процентных пунктов.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Мир после Америки уже наступил: между Байденом и Трампом нет разницы
24 июня, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденРональд РейганВыборы президента США — 2024Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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