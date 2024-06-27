https://ria.ru/20240627/usa-1955909051.html

Опрос показал, что американцев больше беспокоит возраст Байдена, чем Трампа

Опрос показал, что американцев больше беспокоит возраст Байдена, чем Трампа - РИА Новости, 27.06.2024

Опрос показал, что американцев больше беспокоит возраст Байдена, чем Трампа

Граждан США значительно сильнее беспокоит возраст президента Джо Байдена, нежели его предшественника Дональда Трампа, который выступает его соперником в борьбе... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:23

2024-06-27T17:23

2024-06-27T17:30

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

рональд рейган

выборы президента сша — 2024

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Граждан США значительно сильнее беспокоит возраст президента Джо Байдена, нежели его предшественника Дональда Трампа, который выступает его соперником в борьбе за пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Gallup. Исследование показало, что в преддверии назначенных на четверг теледебатов Трамп имеет преимущество в борьбе за симпатии американцев перед своим преемником-демократом. Тем не менее, отмечают авторы опроса, ни один из двух политиков не имеет однозначно благоприятного имиджа в глазах избирателей. Согласно этим данным, 59% опрошенных заявили, что сильно обеспокоены возрастом Байдена, тогда как лишь 14% дали понять, что этот фактор не играет для них какой-либо роли. У его оппонента ситуация обстоит куда радужнее - так, лишь 18% опрошенных выразили серьезную обеспокоенность возрастом Трампа, в то время как 41% заявили, что не видят в нем какой-либо проблемы. До Трампа и Байдена самым старым президентом в американской истории был Рональд Рейган, который заступил на свой пост в 69 лет в 1981 году и покинул его в 77 лет в 1989 году. Опрос проводился с 3 по 23 июня среди более 1 тыс. совершеннолетних граждан США по всей стране. Погрешность результатов исследования составляет порядка 4 процентных пунктов. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20240623/kandidatura-1954833133.html

https://ria.ru/20240624/mir-1954910606.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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