https://ria.ru/20240627/ukrytie-1955796854.html

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе - РИА Новости, 27.06.2024

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T10:56

2024-06-27T10:56

2024-06-27T11:00

белгород

белгородский район

происшествия

вячеслав гладков

шебекино

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БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.Также мэрия Белгорода добавила, что ракетная опасность объявлена в Шебекинском городском округе и городе Шебекино.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

белгород

белгородский район

шебекино

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белгород, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков, шебекино