https://ria.ru/20240627/ukraina-1955905855.html

В США назвали возвращение Украины к границам до 2014 года нереальным

В США назвали возвращение Украины к границам до 2014 года нереальным - РИА Новости, 27.06.2024

В США назвали возвращение Украины к границам до 2014 года нереальным

Украине не удастся вытеснить Россию к границам, существовавшим до 2014 года, это нереальный исход для Киева, считают американские эксперты, статью которых... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:13

2024-06-27T17:13

2024-06-27T17:14

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Украине не удастся вытеснить Россию к границам, существовавшим до 2014 года, это нереальный исход для Киева, считают американские эксперты, статью которых опубликовало издание Responsible Statecraft. По мнению авторов статьи - главы некоммерческой организации Nuclear Age Peace Foundation (NAPF) Ивана Николича Хьюза, а также профессора истории и главы Института ядерных исследований американского университета в Вашингтоне Питера Кузника - Киев не сможет вернуться к границам, которые существовали до 2014 года. "На протяжении более чем двух лет Запад финансированием, военными советами и все более и более продвинутым оружием подогревает надежды Украины на то, что она сможет оттеснить Россию к границам, существовавшим до 2014 года. Это нереальный исход, достижению которого фантазии не помогут", - говорится в публикации. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, киев, владимир путин, питер кузник, оон, в мире