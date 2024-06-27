https://ria.ru/20240627/ukraina-1955883086.html

В Германии предложили обучать больше новобранцев ВСУ

В Германии предложили обучать больше новобранцев ВСУ - РИА Новости, 27.06.2024

В Германии предложили обучать больше новобранцев ВСУ

Германия может предоставлять больше базовой подготовки ВСУ со следующего года, если Киев вернёт дальнейшую военную подготовку на Украину, заявил руководитель... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T15:47

2024-06-27T15:47

2024-06-27T15:47

в мире

германия

украина

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нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Германия может предоставлять больше базовой подготовки ВСУ со следующего года, если Киев вернёт дальнейшую военную подготовку на Украину, заявил руководитель немецкого подразделения тренировочной миссии ЕС, генерал-лейтенанта бундесвера Андреас Марлоу в интервью агентству Reuters. "Командующий в ЕС заявил, что больше новобранцев украинской армии могут пройти базовую подготовку в Германии со следующего года, если Киев вернёт дальнейшую военную подготовку обратно на Украину", - сообщает агентство со ссылкой на интервью Марлоу, которое он дал в четверг. Как сказал Марлоу агентству, Киев намерен провести большую часть обучения самостоятельно, чтобы упростить логистику и дать возможность военным быть готовыми к действию на поле боя в более короткие сроки. Он считает, что специализированная подготовка украинцев не будет перенесена на территорию Украины, поскольку для этого "требуется наличие оружия и определенной инфраструктуры". Марлоу также заявил, что Германия получает всё больше запросов на обучение, в частности на базовую подготовку военных, которая сейчас проходит в Великобритании. "У Киева могли бы быть в распоряжении подготовленные войска намного быстрее, чем если бы они (ВСУ- ред.) проходили подготовку в Германии или Испании", - добавил агентству Марлоу. В апреле из совместного заявления министра армии США Кристин Вормут и начальника штаба армии США Рэнди Джорджа следовало, что американские военные обучили уже более 17 тысяч украинских солдат на полигонах в Германии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html

https://ria.ru/20240624/oruzhie-1954585926.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, украина, киев, вооруженные силы украины, евросоюз, нато