https://ria.ru/20240627/ukraina-1955869624.html

В Нидерландах выступили за продолжение военной помощи Киеву

В Нидерландах выступили за продолжение военной помощи Киеву - РИА Новости, 27.06.2024

В Нидерландах выступили за продолжение военной помощи Киеву

Новый госсекретарь при Минобороны Нидерландов Гейс Тёйнман выступил за "лидирующую роль" в военной поддержке Украины, пишет NL Times. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T15:05

2024-06-27T15:05

2024-06-27T15:05

специальная военная операция на украине

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ГААГА, 27 июн - РИА Новости. Новый госсекретарь при Минобороны Нидерландов Гейс Тёйнман выступил за "лидирующую роль" в военной поддержке Украины, пишет NL Times. На заседании в палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов парламентарии спросили Тёйнмана о его позиции по этому вопросу, так как в 2023 году его партия - "Фермерско-гражданское движение" (BBB) - проголосовала против продолжения поддержки Украины. Предложение помогать Киеву выдвинули партии "Новый общественный договор" (NSC) и левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA). Помимо BBB, эту инициативу отвергла крупнейшая в парламенте Партия свободы (PVV). Однако теперь Тёйман заявил, что может развеять опасения на этот счет. По его словам, Нидерланды - одни из лидеров в вопросе оказания помощи Киеву. Новый госсекретарь считает, что эта позиция соответствует тому, как страна смотрит "на остальной мир". Тёйман подчеркнул, что Нидерланды также всегда были одними из лидеров международного сотрудничества как в ЕС, так и в НАТО. Внутри новой правящей коалиции Нидерландов существуют разногласия относительно военной помощи Украине. Если VVD и "Новый общественный договор" NSC высказывались за безоговорочную поддержку Киеву, то PVV и BBB относились к ней довольно критично. В то же время, в подписанном сторонами коалиционном соглашении сказано, что Украина может рассчитывать на "политическую, военную, финансовую и моральную поддержку" Нидерландов. В середине мая четыре крупнейшие партии в Нидерландах - Партия свободы (PVV), Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB) - после переговоров, которые длились почти полгода, достигли коалиционного соглашения с целью формирования нового правительства. В конце мая коалиция выбрала на пост нового премьера Нидерландов бывшего главу разведки Дика Схофа и поручила ему создание нового кабинета министров. Портал NL Times 18 июня сообщал, что новое правительство Нидерландов будет приведено к присяге 2 июля. Коалиционное соглашение содержит десять основных положений, среди которых планы по ужесточению миграционной политики и сокращению числа беженцев, большая энергетическая независимость и фокус на производстве энергии в Нидерландах, продолжение военной, политической и финансовой помощи Украине и многое другое. У новой коалиции также есть план по переносу посольства Нидерландов в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

https://ria.ru/20240624/oruzhie-1954585926.html

https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нидерланды, украина, евросоюз, нато