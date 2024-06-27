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В Нидерландах выступили за продолжение военной помощи Киеву - РИА Новости, 27.06.2024
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15:05 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/ukraina-1955869624.html
В Нидерландах выступили за продолжение военной помощи Киеву
В Нидерландах выступили за продолжение военной помощи Киеву - РИА Новости, 27.06.2024
В Нидерландах выступили за продолжение военной помощи Киеву
Новый госсекретарь при Минобороны Нидерландов Гейс Тёйнман выступил за "лидирующую роль" в военной поддержке Украины, пишет NL Times. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:05
2024-06-27T15:05
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
украина
евросоюз
нато
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ГААГА, 27 июн - РИА Новости. Новый госсекретарь при Минобороны Нидерландов Гейс Тёйнман выступил за "лидирующую роль" в военной поддержке Украины, пишет NL Times. На заседании в палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов парламентарии спросили Тёйнмана о его позиции по этому вопросу, так как в 2023 году его партия - "Фермерско-гражданское движение" (BBB) - проголосовала против продолжения поддержки Украины. Предложение помогать Киеву выдвинули партии "Новый общественный договор" (NSC) и левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA). Помимо BBB, эту инициативу отвергла крупнейшая в парламенте Партия свободы (PVV). Однако теперь Тёйман заявил, что может развеять опасения на этот счет. По его словам, Нидерланды - одни из лидеров в вопросе оказания помощи Киеву. Новый госсекретарь считает, что эта позиция соответствует тому, как страна смотрит "на остальной мир". Тёйман подчеркнул, что Нидерланды также всегда были одними из лидеров международного сотрудничества как в ЕС, так и в НАТО. Внутри новой правящей коалиции Нидерландов существуют разногласия относительно военной помощи Украине. Если VVD и "Новый общественный договор" NSC высказывались за безоговорочную поддержку Киеву, то PVV и BBB относились к ней довольно критично. В то же время, в подписанном сторонами коалиционном соглашении сказано, что Украина может рассчитывать на "политическую, военную, финансовую и моральную поддержку" Нидерландов. В середине мая четыре крупнейшие партии в Нидерландах - Партия свободы (PVV), Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB) - после переговоров, которые длились почти полгода, достигли коалиционного соглашения с целью формирования нового правительства. В конце мая коалиция выбрала на пост нового премьера Нидерландов бывшего главу разведки Дика Схофа и поручила ему создание нового кабинета министров. Портал NL Times 18 июня сообщал, что новое правительство Нидерландов будет приведено к присяге 2 июля. Коалиционное соглашение содержит десять основных положений, среди которых планы по ужесточению миграционной политики и сокращению числа беженцев, большая энергетическая независимость и фокус на производстве энергии в Нидерландах, продолжение военной, политической и финансовой помощи Украине и многое другое. У новой коалиции также есть план по переносу посольства Нидерландов в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
https://ria.ru/20240624/oruzhie-1954585926.html
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в мире, нидерланды, украина, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Украина, Евросоюз, НАТО
В Нидерландах выступили за продолжение военной помощи Киеву

Госсекретарь при МО Нидерландов Тейнман призвал продолжать военную помощь Киеву

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза. Архивное фото
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ГААГА, 27 июн - РИА Новости. Новый госсекретарь при Минобороны Нидерландов Гейс Тёйнман выступил за "лидирующую роль" в военной поддержке Украины, пишет NL Times.
На заседании в палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов парламентарии спросили Тёйнмана о его позиции по этому вопросу, так как в 2023 году его партия - "Фермерско-гражданское движение" (BBB) - проголосовала против продолжения поддержки Украины. Предложение помогать Киеву выдвинули партии "Новый общественный договор" (NSC) и левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA). Помимо BBB, эту инициативу отвергла крупнейшая в парламенте Партия свободы (PVV).
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Однако теперь Тёйман заявил, что может развеять опасения на этот счет. По его словам, Нидерланды - одни из лидеров в вопросе оказания помощи Киеву. Новый госсекретарь считает, что эта позиция соответствует тому, как страна смотрит "на остальной мир".
Тёйман подчеркнул, что Нидерланды также всегда были одними из лидеров международного сотрудничества как в ЕС, так и в НАТО.
Внутри новой правящей коалиции Нидерландов существуют разногласия относительно военной помощи Украине. Если VVD и "Новый общественный договор" NSC высказывались за безоговорочную поддержку Киеву, то PVV и BBB относились к ней довольно критично. В то же время, в подписанном сторонами коалиционном соглашении сказано, что Украина может рассчитывать на "политическую, военную, финансовую и моральную поддержку" Нидерландов.
В середине мая четыре крупнейшие партии в Нидерландах - Партия свободы (PVV), Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB) - после переговоров, которые длились почти полгода, достигли коалиционного соглашения с целью формирования нового правительства. В конце мая коалиция выбрала на пост нового премьера Нидерландов бывшего главу разведки Дика Схофа и поручила ему создание нового кабинета министров. Портал NL Times 18 июня сообщал, что новое правительство Нидерландов будет приведено к присяге 2 июля.
Коалиционное соглашение содержит десять основных положений, среди которых планы по ужесточению миграционной политики и сокращению числа беженцев, большая энергетическая независимость и фокус на производстве энергии в Нидерландах, продолжение военной, политической и финансовой помощи Украине и многое другое. У новой коалиции также есть план по переносу посольства Нидерландов в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНидерландыУкраинаЕвросоюзНАТО
 
 
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