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Производитель косметики отстоял право на земельный участок - РИА Новости, 27.06.2024
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15:13 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/uchastok-1955871999.html
Производитель косметики отстоял право на земельный участок
Производитель косметики отстоял право на земельный участок - РИА Новости, 27.06.2024
Производитель косметики отстоял право на земельный участок
Почти два года потребовалось на то, чтобы вернуть производителю "Краснополянской косметики" право на использование земельного участка, взятого в аренду у... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:13
2024-06-27T15:13
александр исаевич
корпорация мсп
предприниматели
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Почти два года потребовалось на то, чтобы вернуть производителю "Краснополянской косметики" право на использование земельного участка, взятого в аренду у государства, сообщил в своем телеграм-канале генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Разбираться в сложившейся ситуации Корпорация МСП начала в августе 2022 года, когда к ней за помощью обратился производитель косметического бренда. Он рассказал, что земля в аренде была с 2018 года. На участке площадью 6,6 гектара активно развивался бизнес: выращивались цветы, травы, растения для создания натуральной косметики, параллельно велся ряд научных исследований. Исаевич отметил, что государство решило оспорить правомочность использования большого земельного массива — 140 участков более чем на 1,5 тысячи гектара. Эти площади больше 10 лет назад были переданы крупным совхозам. Те в свою очередь часть земель переуступили предпринимателям. Однако не все арендаторы оказались добросовестными и использовали участки не только для разрешенной сельскохозяйственной деятельности. В итоге было решено изъять в пользу государства весь спорный земельный массив. Это решение коснулось и предпринимателя, чья деятельность соответствовала виду разрешенного использования. Помогая ему отстаивать свои права, КМСП провела несколько циклов разноуровневых переговоров со всеми инстанциями-участницами процесса. Параллельно шел сбор и подготовка документов, которые помогали доказывать правоту заявителя. Собрав полный пакет необходимых бумаг и обоснований, предпринимателю помогли отстоять право на участок. Теперь у предпринимателя на руках новый договор аренды, заключенный на 49 лет.
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александр исаевич, корпорация мсп, предприниматели
Александр Исаевич, Корпорация МСП, Предприниматели

Производитель косметики отстоял право на земельный участок

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГенеральный директор, председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
Генеральный директор, председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Почти два года потребовалось на то, чтобы вернуть производителю "Краснополянской косметики" право на использование земельного участка, взятого в аренду у государства, сообщил в своем телеграм-канале генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Разбираться в сложившейся ситуации Корпорация МСП начала в августе 2022 года, когда к ней за помощью обратился производитель косметического бренда. Он рассказал, что земля в аренде была с 2018 года.
Вывеска Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Почта России и КМСП будут развивать сервисы для рынка электронной торговли
6 июня, 17:00
На участке площадью 6,6 гектара активно развивался бизнес: выращивались цветы, травы, растения для создания натуральной косметики, параллельно велся ряд научных исследований.
Исаевич отметил, что государство решило оспорить правомочность использования большого земельного массива — 140 участков более чем на 1,5 тысячи гектара. Эти площади больше 10 лет назад были переданы крупным совхозам. Те в свою очередь часть земель переуступили предпринимателям. Однако не все арендаторы оказались добросовестными и использовали участки не только для разрешенной сельскохозяйственной деятельности. В итоге было решено изъять в пользу государства весь спорный земельный массив.
Это решение коснулось и предпринимателя, чья деятельность соответствовала виду разрешенного использования. Помогая ему отстаивать свои права, КМСП провела несколько циклов разноуровневых переговоров со всеми инстанциями-участницами процесса. Параллельно шел сбор и подготовка документов, которые помогали доказывать правоту заявителя. Собрав полный пакет необходимых бумаг и обоснований, предпринимателю помогли отстоять право на участок. Теперь у предпринимателя на руках новый договор аренды, заключенный на 49 лет.
 
Александр ИсаевичКорпорация МСППредприниматели
 
 
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