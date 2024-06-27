https://ria.ru/20240627/uchastok-1955871999.html

Производитель косметики отстоял право на земельный участок

Производитель косметики отстоял право на земельный участок - РИА Новости, 27.06.2024

Производитель косметики отстоял право на земельный участок

Почти два года потребовалось на то, чтобы вернуть производителю "Краснополянской косметики" право на использование земельного участка, взятого в аренду у... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T15:13

2024-06-27T15:13

2024-06-27T15:13

александр исаевич

корпорация мсп

предприниматели

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Почти два года потребовалось на то, чтобы вернуть производителю "Краснополянской косметики" право на использование земельного участка, взятого в аренду у государства, сообщил в своем телеграм-канале генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Разбираться в сложившейся ситуации Корпорация МСП начала в августе 2022 года, когда к ней за помощью обратился производитель косметического бренда. Он рассказал, что земля в аренде была с 2018 года. На участке площадью 6,6 гектара активно развивался бизнес: выращивались цветы, травы, растения для создания натуральной косметики, параллельно велся ряд научных исследований. Исаевич отметил, что государство решило оспорить правомочность использования большого земельного массива — 140 участков более чем на 1,5 тысячи гектара. Эти площади больше 10 лет назад были переданы крупным совхозам. Те в свою очередь часть земель переуступили предпринимателям. Однако не все арендаторы оказались добросовестными и использовали участки не только для разрешенной сельскохозяйственной деятельности. В итоге было решено изъять в пользу государства весь спорный земельный массив. Это решение коснулось и предпринимателя, чья деятельность соответствовала виду разрешенного использования. Помогая ему отстаивать свои права, КМСП провела несколько циклов разноуровневых переговоров со всеми инстанциями-участницами процесса. Параллельно шел сбор и подготовка документов, которые помогали доказывать правоту заявителя. Собрав полный пакет необходимых бумаг и обоснований, предпринимателю помогли отстоять право на участок. Теперь у предпринимателя на руках новый договор аренды, заключенный на 49 лет.

https://ria.ru/20240606/kmsp-1950849173.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр исаевич, корпорация мсп, предприниматели