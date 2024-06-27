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ВС Турции готовы к любым сценариям, пишут СМИ - РИА Новости, 27.06.2024
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14:35 27.06.2024 (обновлено: 14:39 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/turtsiya-1955862021.html
ВС Турции готовы к любым сценариям, пишут СМИ
ВС Турции готовы к любым сценариям, пишут СМИ - РИА Новости, 27.06.2024
ВС Турции готовы к любым сценариям, пишут СМИ
Турецкие вооруженные силы регулярно обновляют тактику и планы в соответствии с оценкой угроз безопасности и готовы к любым сценариям развития событий, в том... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:35
2024-06-27T14:39
турция
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СТАМБУЛ, 27 июн - РИА Новости. Турецкие вооруженные силы регулярно обновляют тактику и планы в соответствии с оценкой угроз безопасности и готовы к любым сценариям развития событий, в том числе к Третьей мировой войне, сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на источник в минобороны. Министр иностранных дел Турции заявил ранее в интервью телеканалу Habertürk, что миру стоит серьезно отнестись к угрозе возникновения Третьей мировой войны. Источник в МО Турции отметил, что риск начала войны, безусловно, присутствует. "Министерство обороны проводит оценку нашей обороны и безопасности и обновляет все планы в свете актуальных оценок безопасности. Можем с уверенностью сказать, что мы одна из самых подготовленных стран", - приводит телеканал слова источника. Он подчеркнул, что турецкие ВС являются динамичной армией, ведущей непрерывную деятельность в ряде регионов. "Наша армия проверила свои планы, логистику, она также занимается миротворческой деятельностью во многих точках мира. Никто, в первую очередь Турция, не хочет такой мрачной картины, как Третья мировая война, но важно подчеркнуть, что наша армия готова к любому сценарию", - сообщил источник.
https://ria.ru/20240626/turtsiya-1955680886.html
https://ria.ru/20240315/ukraina-1933321167.html
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турция, в мире
Турция, В мире
ВС Турции готовы к любым сценариям, пишут СМИ

TRT Haber: ВС Турции готовы к любым сценариям, в том числе к Третьей мировой

© пресс-служба Минобороны Азербайджана | Перейти в медиабанкТурецкие военные на учениях в Азербайджане
Турецкие военные на учениях в Азербайджане
© пресс-служба Минобороны Азербайджана
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Турецкие военные на учениях в Азербайджане. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 27 июн - РИА Новости. Турецкие вооруженные силы регулярно обновляют тактику и планы в соответствии с оценкой угроз безопасности и готовы к любым сценариям развития событий, в том числе к Третьей мировой войне, сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на источник в минобороны.
Министр иностранных дел Турции заявил ранее в интервью телеканалу Habertürk, что миру стоит серьезно отнестись к угрозе возникновения Третьей мировой войны. Источник в МО Турции отметил, что риск начала войны, безусловно, присутствует.
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"Министерство обороны проводит оценку нашей обороны и безопасности и обновляет все планы в свете актуальных оценок безопасности. Можем с уверенностью сказать, что мы одна из самых подготовленных стран", - приводит телеканал слова источника.
Он подчеркнул, что турецкие ВС являются динамичной армией, ведущей непрерывную деятельность в ряде регионов.
"Наша армия проверила свои планы, логистику, она также занимается миротворческой деятельностью во многих точках мира. Никто, в первую очередь Турция, не хочет такой мрачной картины, как Третья мировая война, но важно подчеркнуть, что наша армия готова к любому сценарию", - сообщил источник.
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