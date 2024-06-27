https://ria.ru/20240627/trevoga-1955931436.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.06.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в четверг вечером объявлена в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T18:38
2024-06-27T18:38
2024-06-27T18:38
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Воздушная тревога в четверг вечером объявлена в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Харьковской области звучит более девяти часов. В остальных указанных регионах тревогу объявили практически одновременно - 18.25 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, николаевская область, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу