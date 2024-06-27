https://ria.ru/20240627/trevoga-1955736362.html

В 13 областях Украины объявили воздушную тревогу

В 13 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.06.2024

В 13 областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в 13 регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T02:16

2024-06-27T02:16

2024-06-27T02:16

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 13 регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал тревоги начал распространятся с 21.33 мск среды и теперь звучит на территории Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевкой, Одесской, Днепропетровской, Тернопольской, Харьковской, Ивано-Франковской, Полтавской и Тернопольской областях Украины, а также в контролируемой Киевом части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240626/kharkov-1955670346.html

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украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф