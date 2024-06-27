https://ria.ru/20240627/tovarooborot-1955749534.html

Товарооборот России и Индии вырос на десять процентов

Товарооборот России и Индии вырос на десять процентов - РИА Новости, 27.06.2024

Товарооборот России и Индии вырос на десять процентов

Товарооборот России и Индии по итогам первых четырех месяцев текущего года вырос на 10% - до рекордных 23,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T06:14

2024-06-27T06:14

2024-06-27T06:26

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Товарооборот России и Индии по итогам первых четырех месяцев текущего года вырос на 10% - до рекордных 23,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным индийской таможни. По итогам января-апреля импорт Индией российской продукции вырос на 9% - до 21,6 миллиарда долларов. Россия была вторым главным поставщиком товаров в Индию - впереди только Китай с поставками на 32,6 миллиарда долларов. Экспорт индийских товаров увеличился на 21% - до 1,6 миллиарда долларов. Такой резкий рост позволил России подняться с 33-го на 29-е место среди получателей продукции из Индии. В топ-5 главных импортеров индийских товаров входят США (27,4 миллиарда долларов), ОАЭ (13,4 миллиарда долларов), Нидерланды (9,2 миллиарда долларов), Сингапур (7 миллиардов долларов) и Китай (6 миллиардов долларов). В результате товарооборот России и Индии увеличился до 23,1 миллиарда долларов против 21 миллиарда за первые четыре месяца прошлого года, а Россия остается четвертым торговым партнером южноазиатской страны.

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экономика, россия, индия, экспорт, импорт, в мире