Товарооборот России и Индии вырос на десять процентов
Товарооборот России и Индии в январе-апреле превысил 23 миллиарда долларов
© Amit Dave/File PhotoРазгрузка контейнера в порту города Санант, Индия
© Amit Dave/File Photo
Разгрузка контейнера в порту города Санант, Индия . Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Товарооборот России и Индии по итогам первых четырех месяцев текущего года вырос на 10% - до рекордных 23,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным индийской таможни.
По итогам января-апреля импорт Индией российской продукции вырос на 9% - до 21,6 миллиарда долларов. Россия была вторым главным поставщиком товаров в Индию - впереди только Китай с поставками на 32,6 миллиарда долларов.
Экспорт индийских товаров увеличился на 21% - до 1,6 миллиарда долларов. Такой резкий рост позволил России подняться с 33-го на 29-е место среди получателей продукции из Индии. В топ-5 главных импортеров индийских товаров входят США (27,4 миллиарда долларов), ОАЭ (13,4 миллиарда долларов), Нидерланды (9,2 миллиарда долларов), Сингапур (7 миллиардов долларов) и Китай (6 миллиардов долларов).
В результате товарооборот России и Индии увеличился до 23,1 миллиарда долларов против 21 миллиарда за первые четыре месяца прошлого года, а Россия остается четвертым торговым партнером южноазиатской страны.
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