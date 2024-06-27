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Губернатор Мазур поручил разработать проект третьего моста через Томь - РИА Новости, 27.06.2024
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Томская область
Томская область
 
10:00 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/tomsk-1955778603.html
Губернатор Мазур поручил разработать проект третьего моста через Томь
Губернатор Мазур поручил разработать проект третьего моста через Томь - РИА Новости, 27.06.2024
Губернатор Мазур поручил разработать проект третьего моста через Томь
Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил дорожно-транспортному блоку обладминистрации разработать проект третьего моста через Томь в Томске, об этом он РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T10:00
2024-06-27T10:00
томская область
жкх
томск
томская область
россия
владимир мазур
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ТОМСК, 27 июн – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил дорожно-транспортному блоку обладминистрации разработать проект третьего моста через Томь в Томске, об этом он сообщил в четверг в ходе отчета на собрании облдумы о работе исполнительной власти в 2023 году. "Перед дорожно-транспортным блоком ставлю задачу разработать проектно-сметную документацию на третий мост через Томь и включить проект строительства Северной широтной дороги в транспортную стратегию России и государственную программу "Развитие транспортной системы РФ" на условиях софинансирования из федерального бюджета", - сказал глава региона. Говоря об итогах дорожно-транспортной отрасли в 2023 году, Владимир Мазур отметил ремонт более 307 километров дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", региональной и муниципальным программам, ремонт коммунального моста в Томске и моста через реку Порос на дороге Томск-Каргала-Колпашево, строительство моста через реку Яя, который соединил Зырянский и Тегульдетский районы с Асиновским и остальными муниципалитетами. "Мы приступили к важнейшему для Томска проекту — строительству малого транспортного кольца, которое разгрузит областной центр от транзитного транспорта и создаст альтернативные маршруты для распределения потоков внутри города. Второй крупнейший инфраструктурный проект — это новое здание аэровокзала в томском международном аэропорту имени Камова. Проект в заключительной стадии готовности", - сказал он. Губернатор также поручил главам муниципальных образований области разработать актуальные программы повышения качества дорог основных транспортных участков в городах и районах. Такие программы, по его словам, должны быть сформированы по 2027 год включительно и внесены в местные бюджеты 2025 года, а также плановый период 2026- 2027 годов. "И еще важный аспект развития дорожно-транспортного комплекса: мы начали программу обновления пассажирского транспорта. Закупили первые партии новых комфортных автобусов и трамваев. Причем, обновляем транспорт не только в областном центре – программа стартовала и в муниципалитетах. Обязательно ее продолжим", – сообщил губернатор.
https://ria.ru/20240506/kvartiry-1944069391.html
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жкх, томск, томская область, россия, владимир мазур
Томская область, ЖКХ, Томск, Томская область, Россия, Владимир Мазур
Губернатор Мазур поручил разработать проект третьего моста через Томь

Губернатор Мазур поручил разработать проект третьего моста через Томь в Томске

© Фото : пресс-служба администрации Томской областиГубернатор Томской области Владимир Мазур во время отчета на собрании облдумы о работе исполнительной власти в 2023 году
Губернатор Томской области Владимир Мазур во время отчета на собрании облдумы о работе исполнительной власти в 2023 году - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : пресс-служба администрации Томской области
Губернатор Томской области Владимир Мазур во время отчета на собрании облдумы о работе исполнительной власти в 2023 году
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ТОМСК, 27 июн – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил дорожно-транспортному блоку обладминистрации разработать проект третьего моста через Томь в Томске, об этом он сообщил в четверг в ходе отчета на собрании облдумы о работе исполнительной власти в 2023 году.
"Перед дорожно-транспортным блоком ставлю задачу разработать проектно-сметную документацию на третий мост через Томь и включить проект строительства Северной широтной дороги в транспортную стратегию России и государственную программу "Развитие транспортной системы РФ" на условиях софинансирования из федерального бюджета", - сказал глава региона.
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Говоря об итогах дорожно-транспортной отрасли в 2023 году, Владимир Мазур отметил ремонт более 307 километров дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", региональной и муниципальным программам, ремонт коммунального моста в Томске и моста через реку Порос на дороге Томск-Каргала-Колпашево, строительство моста через реку Яя, который соединил Зырянский и Тегульдетский районы с Асиновским и остальными муниципалитетами.
"Мы приступили к важнейшему для Томска проекту — строительству малого транспортного кольца, которое разгрузит областной центр от транзитного транспорта и создаст альтернативные маршруты для распределения потоков внутри города. Второй крупнейший инфраструктурный проект — это новое здание аэровокзала в томском международном аэропорту имени Камова. Проект в заключительной стадии готовности", - сказал он.
Губернатор также поручил главам муниципальных образований области разработать актуальные программы повышения качества дорог основных транспортных участков в городах и районах. Такие программы, по его словам, должны быть сформированы по 2027 год включительно и внесены в местные бюджеты 2025 года, а также плановый период 2026- 2027 годов.
"И еще важный аспект развития дорожно-транспортного комплекса: мы начали программу обновления пассажирского транспорта. Закупили первые партии новых комфортных автобусов и трамваев. Причем, обновляем транспорт не только в областном центре – программа стартовала и в муниципалитетах. Обязательно ее продолжим", – сообщил губернатор.
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