https://ria.ru/20240627/tomsk-1955778603.html

Губернатор Мазур поручил разработать проект третьего моста через Томь

Губернатор Мазур поручил разработать проект третьего моста через Томь - РИА Новости, 27.06.2024

Губернатор Мазур поручил разработать проект третьего моста через Томь

Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил дорожно-транспортному блоку обладминистрации разработать проект третьего моста через Томь в Томске, об этом он РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T10:00

2024-06-27T10:00

2024-06-27T10:00

томская область

жкх

томск

томская область

россия

владимир мазур

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ТОМСК, 27 июн – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил дорожно-транспортному блоку обладминистрации разработать проект третьего моста через Томь в Томске, об этом он сообщил в четверг в ходе отчета на собрании облдумы о работе исполнительной власти в 2023 году. "Перед дорожно-транспортным блоком ставлю задачу разработать проектно-сметную документацию на третий мост через Томь и включить проект строительства Северной широтной дороги в транспортную стратегию России и государственную программу "Развитие транспортной системы РФ" на условиях софинансирования из федерального бюджета", - сказал глава региона. Говоря об итогах дорожно-транспортной отрасли в 2023 году, Владимир Мазур отметил ремонт более 307 километров дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", региональной и муниципальным программам, ремонт коммунального моста в Томске и моста через реку Порос на дороге Томск-Каргала-Колпашево, строительство моста через реку Яя, который соединил Зырянский и Тегульдетский районы с Асиновским и остальными муниципалитетами. "Мы приступили к важнейшему для Томска проекту — строительству малого транспортного кольца, которое разгрузит областной центр от транзитного транспорта и создаст альтернативные маршруты для распределения потоков внутри города. Второй крупнейший инфраструктурный проект — это новое здание аэровокзала в томском международном аэропорту имени Камова. Проект в заключительной стадии готовности", - сказал он. Губернатор также поручил главам муниципальных образований области разработать актуальные программы повышения качества дорог основных транспортных участков в городах и районах. Такие программы, по его словам, должны быть сформированы по 2027 год включительно и внесены в местные бюджеты 2025 года, а также плановый период 2026- 2027 годов. "И еще важный аспект развития дорожно-транспортного комплекса: мы начали программу обновления пассажирского транспорта. Закупили первые партии новых комфортных автобусов и трамваев. Причем, обновляем транспорт не только в областном центре – программа стартовала и в муниципалитетах. Обязательно ее продолжим", – сообщил губернатор.

https://ria.ru/20240506/kvartiry-1944069391.html

https://ria.ru/20240403/kadry-1937609112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жкх, томск, томская область, россия, владимир мазур