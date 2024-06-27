https://ria.ru/20240627/tomenko-1955855029.html

Томенко: Алтайский край наращивает экспорт сельхозпродукции в Китай

Томенко: Алтайский край наращивает экспорт сельхозпродукции в Китай - РИА Новости, 27.06.2024

Томенко: Алтайский край наращивает экспорт сельхозпродукции в Китай

Алтайский край наращивает объемы экспорта сельхозпродукции в Китай, а также развивает сотрудничество в сферах образования, культуры, спорта, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T14:13

2024-06-27T14:13

2024-06-27T14:13

алтайский край

китай

алтайский край

виктор томенко

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БАРНАУЛ, 27 июн – РИА Новости. Алтайский край наращивает объемы экспорта сельхозпродукции в Китай, а также развивает сотрудничество в сферах образования, культуры, спорта, сообщил губернатор Виктор Томенко. "Алтайский край — один из лидеров в Сибири по общей стоимости экспорта продукции. А Китай — один из наших ключевых внешнеэкономических партнеров. За последние пять лет в разы увеличились объемы поставок из нашего региона в КНР сельхозпродукции и продовольствия… Мы видим большие перспективы развития сотрудничества с КНР. Это полностью отвечает госполитике, которую определяет Владимир Путин. Например, в конце мая на открытии российско-китайского ЭКСПО глава государства заявил о намерении наращивать экспорт в Китай продукции АПК. Как один из регионов-лидеров в этой сфере — занимаемся развитием направления", - написал Томенко в своем Telegram-канале. Губернатор рассказал, что на этой неделе большая делегация из Алтайского края под руководством замглавы региона Виталия Снесаря работает на восьмом ЭКСПО "Китай — Евразия" и на Форуме научно-технического сотрудничества "Китай — Центральная Азия". В составе делегации в том числе представители предприятий и вузов, у которых есть планы по расширению сотрудничества с зарубежными партнерами. "Сейчас среди драйверов роста нашего экспорта — рапсовое и подсолнечное масла, гречиха, крупы жмыхи, овес и горох. Кроме того, развиваем сотрудничество в сферах образования, культуры, спорта. В том числе в рамках международного координационного совета "Наш общий дом — Алтай". Наши спортсмены в этом году уже побывали в КНР и отлично выступили на зимних играх "Большой Алтай". Совсем недавно принимали делегацию из Китая на АТР — студенты поучаствовали в Международной летней школе молодых ученых. Впереди — еще много интересного, ведь в ближайший год именно наш край председательствует в совете", - подчеркнул Томенко.

https://ria.ru/20240627/agroforum-1955810775.html

https://ria.ru/20240624/infrastruktura-1955192741.html

китай

алтайский край

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Артем Смирнов

китай, алтайский край, виктор томенко