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Томенко: Алтайский край наращивает экспорт сельхозпродукции в Китай - РИА Новости, 27.06.2024
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Алтайский край
Алтайский край
 
14:13 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/tomenko-1955855029.html
Томенко: Алтайский край наращивает экспорт сельхозпродукции в Китай
Томенко: Алтайский край наращивает экспорт сельхозпродукции в Китай - РИА Новости, 27.06.2024
Томенко: Алтайский край наращивает экспорт сельхозпродукции в Китай
Алтайский край наращивает объемы экспорта сельхозпродукции в Китай, а также развивает сотрудничество в сферах образования, культуры, спорта, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:13
2024-06-27T14:13
алтайский край
китай
алтайский край
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 27 июн – РИА Новости. Алтайский край наращивает объемы экспорта сельхозпродукции в Китай, а также развивает сотрудничество в сферах образования, культуры, спорта, сообщил губернатор Виктор Томенко. "Алтайский край — один из лидеров в Сибири по общей стоимости экспорта продукции. А Китай — один из наших ключевых внешнеэкономических партнеров. За последние пять лет в разы увеличились объемы поставок из нашего региона в КНР сельхозпродукции и продовольствия… Мы видим большие перспективы развития сотрудничества с КНР. Это полностью отвечает госполитике, которую определяет Владимир Путин. Например, в конце мая на открытии российско-китайского ЭКСПО глава государства заявил о намерении наращивать экспорт в Китай продукции АПК. Как один из регионов-лидеров в этой сфере — занимаемся развитием направления", - написал Томенко в своем Telegram-канале. Губернатор рассказал, что на этой неделе большая делегация из Алтайского края под руководством замглавы региона Виталия Снесаря работает на восьмом ЭКСПО "Китай — Евразия" и на Форуме научно-технического сотрудничества "Китай — Центральная Азия". В составе делегации в том числе представители предприятий и вузов, у которых есть планы по расширению сотрудничества с зарубежными партнерами. "Сейчас среди драйверов роста нашего экспорта — рапсовое и подсолнечное масла, гречиха, крупы жмыхи, овес и горох. Кроме того, развиваем сотрудничество в сферах образования, культуры, спорта. В том числе в рамках международного координационного совета "Наш общий дом — Алтай". Наши спортсмены в этом году уже побывали в КНР и отлично выступили на зимних играх "Большой Алтай". Совсем недавно принимали делегацию из Китая на АТР — студенты поучаствовали в Международной летней школе молодых ученых. Впереди — еще много интересного, ведь в ближайший год именно наш край председательствует в совете", - подчеркнул Томенко.
https://ria.ru/20240627/agroforum-1955810775.html
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китай, алтайский край, виктор томенко
Алтайский край, Китай, Алтайский край, Виктор Томенко

Томенко: Алтайский край наращивает экспорт сельхозпродукции в Китай

© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 27 июн – РИА Новости. Алтайский край наращивает объемы экспорта сельхозпродукции в Китай, а также развивает сотрудничество в сферах образования, культуры, спорта, сообщил губернатор Виктор Томенко.
"Алтайский край — один из лидеров в Сибири по общей стоимости экспорта продукции. А Китай — один из наших ключевых внешнеэкономических партнеров. За последние пять лет в разы увеличились объемы поставок из нашего региона в КНР сельхозпродукции и продовольствия… Мы видим большие перспективы развития сотрудничества с КНР. Это полностью отвечает госполитике, которую определяет Владимир Путин. Например, в конце мая на открытии российско-китайского ЭКСПО глава государства заявил о намерении наращивать экспорт в Китай продукции АПК. Как один из регионов-лидеров в этой сфере — занимаемся развитием направления", - написал Томенко в своем Telegram-канале.
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Губернатор рассказал, что на этой неделе большая делегация из Алтайского края под руководством замглавы региона Виталия Снесаря работает на восьмом ЭКСПО "Китай — Евразия" и на Форуме научно-технического сотрудничества "Китай — Центральная Азия". В составе делегации в том числе представители предприятий и вузов, у которых есть планы по расширению сотрудничества с зарубежными партнерами.
"Сейчас среди драйверов роста нашего экспорта — рапсовое и подсолнечное масла, гречиха, крупы жмыхи, овес и горох. Кроме того, развиваем сотрудничество в сферах образования, культуры, спорта. В том числе в рамках международного координационного совета "Наш общий дом — Алтай". Наши спортсмены в этом году уже побывали в КНР и отлично выступили на зимних играх "Большой Алтай". Совсем недавно принимали делегацию из Китая на АТР — студенты поучаствовали в Международной летней школе молодых ученых. Впереди — еще много интересного, ведь в ближайший год именно наш край председательствует в совете", - подчеркнул Томенко.
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Алтайский крайКитайАлтайский крайВиктор Томенко
 
 
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