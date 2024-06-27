Тайвань за сутки отследил 35 воздушных судов армии КНР
Минобороны Тайваня зафиксировало 35 воздушных судов и семи кораблей НОАК
© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
© AP Photo / Daniel Ceng
ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова активность 35 воздушных судов и семи кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщило оборонное ведомство острова на своей странице в соцсети X.
"С 6.00 среды (1.00 мск) до 6.00 четверга (вокруг Тайваня - ред.) было зафиксировано 35 воздушных судов и семь кораблей Народно-освободительной армии Китая", - сообщает минобороны острова.
Отмечается, что 33 воздушных судна НОАК пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.