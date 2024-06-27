https://ria.ru/20240627/tamozhnya-1955824011.html

Таможня в Адлере изъяла у россиянина экстремистскую книгу

Таможня в Адлере изъяла у россиянина экстремистскую книгу - РИА Новости, 27.06.2024

Таможня в Адлере изъяла у россиянина экстремистскую книгу

Экстремистская книга "Застольные разговоры Гитлера" была изъята таможенниками у россиянина на автомобильном пункте пропуска в Адлере, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T12:42

2024-06-27T12:42

2024-06-27T12:43

адлер

сочи

абхазия

евразийский экономический союз

происшествия

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СОЧИ, 27 июн – РИА Новости. Экстремистская книга "Застольные разговоры Гитлера" была изъята таможенниками у россиянина на автомобильном пункте пропуска в Адлере, сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи. В ведомстве пояснили, что книга включена в федеральный список экстремистских материалов, она запрещена для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза. Книжное издание изъяли у мужчины, который проходил таможенный контроль, направляясь в Абхазию. Он заверил, что нашёл книгу на автобусной остановке, и заинтересовавшись содержанием, взял с собой, не подозревая, что издание относится к экстремистской литературе. "В сумке мужчины среди личных вещей сотрудники таможенного поста обнаружили печатное издание "Застольные разговоры Гитлера" автора Генри Пикера в переводе с немецкого языка, 1993 года издания, объемом 496 страниц", - говорится в сообщении пресс-службы таможни. В таможне добавили, что в отношении гражданина возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 и ст. 16.3 КоАП РФ. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе таможни, книга будет конфискована по решению суда и, возможно, уничтожена.

https://ria.ru/20240423/gitler-1941780286.html

https://ria.ru/20240319/tamozhnya-1934198795.html

адлер

сочи

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адлер, сочи, абхазия, евразийский экономический союз, происшествия