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Таможня в Адлере изъяла у россиянина экстремистскую книгу - РИА Новости, 27.06.2024
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12:42 27.06.2024 (обновлено: 12:43 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/tamozhnya-1955824011.html
Таможня в Адлере изъяла у россиянина экстремистскую книгу
Таможня в Адлере изъяла у россиянина экстремистскую книгу - РИА Новости, 27.06.2024
Таможня в Адлере изъяла у россиянина экстремистскую книгу
Экстремистская книга "Застольные разговоры Гитлера" была изъята таможенниками у россиянина на автомобильном пункте пропуска в Адлере, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:42
2024-06-27T12:43
адлер
сочи
абхазия
евразийский экономический союз
происшествия
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СОЧИ, 27 июн – РИА Новости. Экстремистская книга "Застольные разговоры Гитлера" была изъята таможенниками у россиянина на автомобильном пункте пропуска в Адлере, сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи. В ведомстве пояснили, что книга включена в федеральный список экстремистских материалов, она запрещена для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза. Книжное издание изъяли у мужчины, который проходил таможенный контроль, направляясь в Абхазию. Он заверил, что нашёл книгу на автобусной остановке, и заинтересовавшись содержанием, взял с собой, не подозревая, что издание относится к экстремистской литературе. "В сумке мужчины среди личных вещей сотрудники таможенного поста обнаружили печатное издание "Застольные разговоры Гитлера" автора Генри Пикера в переводе с немецкого языка, 1993 года издания, объемом 496 страниц", - говорится в сообщении пресс-службы таможни. В таможне добавили, что в отношении гражданина возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 и ст. 16.3 КоАП РФ. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе таможни, книга будет конфискована по решению суда и, возможно, уничтожена.
https://ria.ru/20240423/gitler-1941780286.html
https://ria.ru/20240319/tamozhnya-1934198795.html
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адлер, сочи, абхазия, евразийский экономический союз, происшествия
Адлер, Сочи, Абхазия, Евразийский экономический союз, Происшествия
Таможня в Адлере изъяла у россиянина экстремистскую книгу

В Адлере у россиянина изъяли экстремистскую книгу "Застольные разговоры Гитлера"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭмблема Федеральной таможенной службы России
Эмблема Федеральной таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Эмблема Федеральной таможенной службы России. Архивное фото
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СОЧИ, 27 июн – РИА Новости. Экстремистская книга "Застольные разговоры Гитлера" была изъята таможенниками у россиянина на автомобильном пункте пропуска в Адлере, сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи.
В ведомстве пояснили, что книга включена в федеральный список экстремистских материалов, она запрещена для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза.
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Книжное издание изъяли у мужчины, который проходил таможенный контроль, направляясь в Абхазию. Он заверил, что нашёл книгу на автобусной остановке, и заинтересовавшись содержанием, взял с собой, не подозревая, что издание относится к экстремистской литературе.
"В сумке мужчины среди личных вещей сотрудники таможенного поста обнаружили печатное издание "Застольные разговоры Гитлера" автора Генри Пикера в переводе с немецкого языка, 1993 года издания, объемом 496 страниц", - говорится в сообщении пресс-службы таможни.
В таможне добавили, что в отношении гражданина возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 и ст. 16.3 КоАП РФ.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе таможни, книга будет конфискована по решению суда и, возможно, уничтожена.
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