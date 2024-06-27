https://ria.ru/20240627/svo-1955835256.html
Бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ
Бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ - РИА Новости, 27.06.2024
Бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям трёх украинских бригад в ЛНР, ДНР и Харьковской области, потери противника... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:16
2024-06-27T13:16
2024-06-27T13:23
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям трёх украинских бригад в ЛНР, ДНР и Харьковской области, потери противника составили до 585 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 21-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Григоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Также отражена контратака штурмовых групп 63-й механизированной бригады противника, отметили в МО РФ. "ВСУ потеряли до 585 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм гаубицу Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и 122 мм гаубицу Д-30", - подчеркивается в сводке. Кроме того, по данным МО РФ, уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной разведки.
https://ria.ru/20240627/svo-1955834776.html
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в мире, россия, харьковская область, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, США, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ
МО: бойцы "Запада" уничтожили до 585 солдат ВСУ в ЛНР, ДНР и Харьковской области