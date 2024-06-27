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Бойцы "Севера" поразили противника у Волчанска, Нескучного и Липцов - РИА Новости, 27.06.2024
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13:15 27.06.2024 (обновлено: 13:23 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/svo-1955834776.html
Бойцы "Севера" поразили противника у Волчанска, Нескучного и Липцов
Бойцы "Севера" поразили противника у Волчанска, Нескучного и Липцов - РИА Новости, 27.06.2024
Бойцы "Севера" поразили противника у Волчанска, Нескучного и Липцов
ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, четыре бронемашины в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:15
2024-06-27T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, четыре бронемашины в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 42-й, 57-й механизированных бригад ВСУ, 113-й, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное и Липцы Харьковской области."Потери противника составили до 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.
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в мире, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия
Бойцы "Севера" поразили противника у Волчанска, Нескучного и Липцов

МО: ВСУ потеряли до 190 военных в зоне ответственности группировки "Север"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, четыре бронемашины в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 42-й, 57-й механизированных бригад ВСУ, 113-й, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное и Липцы Харьковской области.
"Потери противника составили до 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.
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