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Бойцы "Севера" поразили противника у Волчанска, Нескучного и Липцов

Бойцы "Севера" поразили противника у Волчанска, Нескучного и Липцов - РИА Новости, 27.06.2024

Бойцы "Севера" поразили противника у Волчанска, Нескучного и Липцов

ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, четыре бронемашины в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T13:15

2024-06-27T13:15

2024-06-27T13:23

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, четыре бронемашины в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 42-й, 57-й механизированных бригад ВСУ, 113-й, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное и Липцы Харьковской области."Потери противника составили до 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.

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в мире, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, россия