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Бойцы "Севера" поразили противника у Волчанска, Нескучного и Липцов
Бойцы "Севера" поразили противника у Волчанска, Нескучного и Липцов - РИА Новости, 27.06.2024
Бойцы "Севера" поразили противника у Волчанска, Нескучного и Липцов
ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, четыре бронемашины в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:15
2024-06-27T13:15
2024-06-27T13:23
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, четыре бронемашины в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 42-й, 57-й механизированных бригад ВСУ, 113-й, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное и Липцы Харьковской области."Потери противника составили до 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия
Бойцы "Севера" поразили противника у Волчанска, Нескучного и Липцов
МО: ВСУ потеряли до 190 военных в зоне ответственности группировки "Север"