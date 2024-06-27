https://ria.ru/20240627/svo-1955746922.html

Артиллеристы на Донецком направлении поразили наблюдательный пункт ВСУ

Артиллеристы на Донецком направлении поразили наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 27.06.2024

Артиллеристы на Донецком направлении поразили наблюдательный пункт ВСУ

Расчеты 152-миллиметровых буксируемых орудий "Гиацинт-Б" "Южной" группировки войск уничтожили наблюдательный пункт и позиции ВСУ на донецком направлении СВО,... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T05:28

2024-06-27T05:28

2024-06-27T06:09

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

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украина

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Расчеты 152-миллиметровых буксируемых орудий "Гиацинт-Б" "Южной" группировки войск уничтожили наблюдательный пункт и позиции ВСУ на донецком направлении СВО, следует из слов военнослужащего с позывным "Платон" на видео, предоставленном министерством обороны."Башню поражали. Пришла цель, скорее всего там был наблюдательный пункт… Возможно даже камеры какие-то стояли. Башня высокая, поэтому логично, что там может что-то стоять. Стреляли и поразили, попали", - сказал военнослужащий.Артиллерист также пояснил, что обстановка стабильно-напряженная и наблюдая за действиями ВСУ на линии боевого соприкосновения противник заметно уступает интенсивной работе ВС РФ. Напряженность со стороны противника наблюдается только в случае подвоза боекомплекта на позиции."В общем и в целом чувствуется, что им (противнику - ред.) тяжело", - добавил военнослужащий.Как сказано в сообщении ведомства, разведывательные подразделения выявили скрывающуюся пехоту противника, а также их наблюдательный пункт, расположенный в высотной башне. Используя тактику частых смен огневых позиций, расчет 152-миллиметровых гаубиц "Гиацинта-Б", после получения координат цели, осуществил наведение орудия и беглым огнем уничтожил противника, затратив при этом несколько минут на осуществление первого выстрела.За сутки российские подразделения нанесли противнику поражение на ряде направлений, заняли более выгодные рубежи, улучшили тактическое положение, а также отразили 11 контратак, потери Киева составили более 1,8 тысячи солдат.Украинские войска за минувшие сутки 46 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 147 боеприпасов.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, донецкая народная республика