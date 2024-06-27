https://ria.ru/20240627/svo-1955746922.html
Артиллеристы на Донецком направлении поразили наблюдательный пункт ВСУ
Артиллеристы на Донецком направлении поразили наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 27.06.2024
Артиллеристы на Донецком направлении поразили наблюдательный пункт ВСУ
Расчеты 152-миллиметровых буксируемых орудий "Гиацинт-Б" "Южной" группировки войск уничтожили наблюдательный пункт и позиции ВСУ на донецком направлении СВО,... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T05:28
2024-06-27T05:28
2024-06-27T06:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898630018_0:0:3498:1968_1920x0_80_0_0_e910ae98c2aa3bd9f2fabdde2d4e57d0.jpg
ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Расчеты 152-миллиметровых буксируемых орудий "Гиацинт-Б" "Южной" группировки войск уничтожили наблюдательный пункт и позиции ВСУ на донецком направлении СВО, следует из слов военнослужащего с позывным "Платон" на видео, предоставленном министерством обороны."Башню поражали. Пришла цель, скорее всего там был наблюдательный пункт… Возможно даже камеры какие-то стояли. Башня высокая, поэтому логично, что там может что-то стоять. Стреляли и поразили, попали", - сказал военнослужащий.Артиллерист также пояснил, что обстановка стабильно-напряженная и наблюдая за действиями ВСУ на линии боевого соприкосновения противник заметно уступает интенсивной работе ВС РФ. Напряженность со стороны противника наблюдается только в случае подвоза боекомплекта на позиции."В общем и в целом чувствуется, что им (противнику - ред.) тяжело", - добавил военнослужащий.Как сказано в сообщении ведомства, разведывательные подразделения выявили скрывающуюся пехоту противника, а также их наблюдательный пункт, расположенный в высотной башне. Используя тактику частых смен огневых позиций, расчет 152-миллиметровых гаубиц "Гиацинта-Б", после получения координат цели, осуществил наведение орудия и беглым огнем уничтожил противника, затратив при этом несколько минут на осуществление первого выстрела.За сутки российские подразделения нанесли противнику поражение на ряде направлений, заняли более выгодные рубежи, улучшили тактическое положение, а также отразили 11 контратак, потери Киева составили более 1,8 тысячи солдат.Украинские войска за минувшие сутки 46 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 147 боеприпасов.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898630018_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bf86b924fb829803d8496cc02d03533e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Донецкая Народная Республика
Артиллеристы на Донецком направлении поразили наблюдательный пункт ВСУ
Артиллеристы "Южной" группировки поразили наблюдательный пункт и позиции ВСУ
ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Расчеты 152-миллиметровых буксируемых орудий "Гиацинт-Б" "Южной" группировки войск уничтожили наблюдательный пункт и позиции ВСУ на донецком направлении СВО, следует из слов военнослужащего с позывным "Платон" на видео, предоставленном министерством обороны.
"Башню поражали. Пришла цель, скорее всего там был наблюдательный пункт… Возможно даже камеры какие-то стояли. Башня высокая, поэтому логично, что там может что-то стоять. Стреляли и поразили, попали", - сказал военнослужащий.
Артиллерист также пояснил, что обстановка стабильно-напряженная и наблюдая за действиями ВСУ на линии боевого соприкосновения противник заметно уступает интенсивной работе ВС РФ
. Напряженность со стороны противника наблюдается только в случае подвоза боекомплекта на позиции.
"В общем и в целом чувствуется, что им (противнику - ред.) тяжело", - добавил военнослужащий.
Как сказано в сообщении ведомства, разведывательные подразделения выявили скрывающуюся пехоту противника, а также их наблюдательный пункт, расположенный в высотной башне. Используя тактику частых смен огневых позиций, расчет 152-миллиметровых гаубиц "Гиацинта-Б", после получения координат цели, осуществил наведение орудия и беглым огнем уничтожил противника, затратив при этом несколько минут на осуществление первого выстрела.
За сутки российские подразделения нанесли противнику поражение на ряде направлений, заняли более выгодные рубежи, улучшили тактическое положение, а также отразили 11 контратак, потери Киева
составили более 1,8 тысячи солдат.
Украинские войска за минувшие сутки 46 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики
, выпустив 147 боеприпасов.