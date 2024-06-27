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Группировка войск "Восток" сорвала попытки ВСУ усилить позиции - РИА Новости, 27.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:11 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/svo-1955746030.html
Группировка войск "Восток" сорвала попытки ВСУ усилить позиции
Группировка войск "Восток" сорвала попытки ВСУ усилить позиции - РИА Новости, 27.06.2024
Группировка войск "Восток" сорвала попытки ВСУ усилить позиции
Военнослужащие российской группировки войск "Восток" сорвали попытки украинских войск усилить свои передовые позиции и провести ротации в опорных пунктах в... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T05:11
2024-06-27T05:11
специальная военная операция на украине
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александр гордеев (полковник)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" сорвали попытки украинских войск усилить свои передовые позиции и провести ротации в опорных пунктах в районах Водяново, Октября, Сторожевого, Новодонецкого и Белогорья, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах Водяново, Октября, Сторожевого, Новодонецкого и Белогорья", - сказал Гордеев. "Огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 128-й и 108-й бригад территориальной обороны, 21-й бригады национальной гвардии Украины в районах Водяново, Урожайного, Нескучного и Луговского", - добавил он.
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украина, александр гордеев (полковник), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия
Группировка войск "Восток" сорвала попытки ВСУ усилить позиции

Группировка "Восток" сорвала усиление передовых позиций украинских войск

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" сорвали попытки украинских войск усилить свои передовые позиции и провести ротации в опорных пунктах в районах Водяново, Октября, Сторожевого, Новодонецкого и Белогорья, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах Водяново, Октября, Сторожевого, Новодонецкого и Белогорья", - сказал Гордеев.
"Огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 128-й и 108-й бригад территориальной обороны, 21-й бригады национальной гвардии Украины в районах Водяново, Урожайного, Нескучного и Луговского", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАлександр Гордеев (полковник)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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