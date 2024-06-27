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Группировка войск "Восток" сорвала попытки ВСУ усилить позиции

Группировка войск "Восток" сорвала попытки ВСУ усилить позиции - РИА Новости, 27.06.2024

Группировка войск "Восток" сорвала попытки ВСУ усилить позиции

Военнослужащие российской группировки войск "Восток" сорвали попытки украинских войск усилить свои передовые позиции и провести ротации в опорных пунктах в... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T05:11

2024-06-27T05:11

2024-06-27T05:11

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александр гордеев (полковник)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" сорвали попытки украинских войск усилить свои передовые позиции и провести ротации в опорных пунктах в районах Водяново, Октября, Сторожевого, Новодонецкого и Белогорья, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах Водяново, Октября, Сторожевого, Новодонецкого и Белогорья", - сказал Гордеев. "Огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 128-й и 108-й бригад территориальной обороны, 21-й бригады национальной гвардии Украины в районах Водяново, Урожайного, Нескучного и Луговского", - добавил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, александр гордеев (полковник), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия