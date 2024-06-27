https://ria.ru/20240627/suda-1955742605.html

В ГТЛК рассказали, сколько пассажирских судов понадобится России

В ГТЛК рассказали, сколько пассажирских судов понадобится России - РИА Новости, 27.06.2024

В ГТЛК рассказали, сколько пассажирских судов понадобится России

Пассажирские суда могут понадобиться в России в ближайшие семь лет в количестве не менее 45 единиц в год, говорится в исследовании Государственной транспортной... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T04:09

2024-06-27T04:09

2024-06-27T04:09

экономика

россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пассажирские суда могут понадобиться в России в ближайшие семь лет в количестве не менее 45 единиц в год, говорится в исследовании Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), имеющемся в распоряжении РИА Новости. "Потребность в новых пассажирских судах в ближайшие 7 лет может составить не менее 45 единиц в год", - говорится в исследовании. Технически устаревший и физически изношенный флот, пишут авторы, постепенно уходит в прошлое - российские верфи спускают на воду одно за другим современные суда отечественного производства. Высокими темпами растет спрос на перевозки пассажиров по рекам, открываются новые маршруты, развивается причальная инфраструктура.

https://ria.ru/20240524/putin-1948184422.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия