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В ГТЛК рассказали, сколько пассажирских судов понадобится России - РИА Новости, 27.06.2024
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04:09 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/suda-1955742605.html
В ГТЛК рассказали, сколько пассажирских судов понадобится России
В ГТЛК рассказали, сколько пассажирских судов понадобится России - РИА Новости, 27.06.2024
В ГТЛК рассказали, сколько пассажирских судов понадобится России
Пассажирские суда могут понадобиться в России в ближайшие семь лет в количестве не менее 45 единиц в год, говорится в исследовании Государственной транспортной... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T04:09
2024-06-27T04:09
экономика
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пассажирские суда могут понадобиться в России в ближайшие семь лет в количестве не менее 45 единиц в год, говорится в исследовании Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), имеющемся в распоряжении РИА Новости. "Потребность в новых пассажирских судах в ближайшие 7 лет может составить не менее 45 единиц в год", - говорится в исследовании. Технически устаревший и физически изношенный флот, пишут авторы, постепенно уходит в прошлое - российские верфи спускают на воду одно за другим современные суда отечественного производства. Высокими темпами растет спрос на перевозки пассажиров по рекам, открываются новые маршруты, развивается причальная инфраструктура.
https://ria.ru/20240524/putin-1948184422.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
В ГТЛК рассказали, сколько пассажирских судов понадобится России

Исследование ГТЛК: России понадобится не менее 45 пассажирских судов в год

© РИА Новости / Марк Редькин | Перейти в медиабанкПассажирские суда
Пассажирские суда - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Марк Редькин
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Пассажирские суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пассажирские суда могут понадобиться в России в ближайшие семь лет в количестве не менее 45 единиц в год, говорится в исследовании Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Потребность в новых пассажирских судах в ближайшие 7 лет может составить не менее 45 единиц в год", - говорится в исследовании.
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Технически устаревший и физически изношенный флот, пишут авторы, постепенно уходит в прошлое - российские верфи спускают на воду одно за другим современные суда отечественного производства. Высокими темпами растет спрос на перевозки пассажиров по рекам, открываются новые маршруты, развивается причальная инфраструктура.
 
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