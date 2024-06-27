В Воронеже рассмотрят новое дело американца, напавшего на полицейского
Суд рассмотрит дело Гилмана, уже отбывающего наказание за нападение на полицию
© РИА Новости / Андрей Архипов | Перейти в медиабанкГражданин США Роберт Гилман во время заседания суда
Гражданин США Роберт Гилман во время заседания суда. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 27 июн — РИА Новости. Центральный районный суд Воронежа начал рассмотрение нового дела гражданина США Роберта Гилмана, отбывающего наказание за нападение на полицейского в Воронеже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как следует из документов суда, Гилману вменяются три эпизода части 2 статьи 321 УК РФ "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества" (действия, совершенные в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности либо его близких), а также один эпизод части 4 статьи 296 УК РФ "угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья".
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Дело поступило в Центральный районный суд Воронежа 23 апреля. Первое судебное заседание по делу должно было состояться 20 мая, однако подсудимого не этапировали в здание суда, в связи с чем слушания перенесли на 11 июня. Однако Гилмана в тот день снова не доставили в суд.
Перед началом заседания Гилман заявил журналистам, что его отравили едой и его время "скоро кончится".
Как информировал СК РФ, 17 января 2022 года американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть в Воронеже, где несколько раз ногой ударил полицейского. На Гилмана завели дело о применении насилия в отношении представителя власти, его отправили в СИЗО. В октябре 2022 года Центральный районный суд Воронежа приговорил Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима - именно столько запрашивала прокуратура. Защита подала апелляцию, Воронежский облсуд в мае 2023 года снизил срок до 3,5 лет.