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В Чехии гражданина Украины осудили за попытку убить жену - РИА Новости, 27.06.2024
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12:07 27.06.2024 (обновлено: 12:08 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/sud-1955814878.html
В Чехии гражданина Украины осудили за попытку убить жену
В Чехии гражданина Украины осудили за попытку убить жену - РИА Новости, 27.06.2024
В Чехии гражданина Украины осудили за попытку убить жену
Краевой суд города Пльзеня (на западе Чехии) приговорил в четверг к 18 годам тюрьмы гражданина Украины Александра Слайко за попытку убить свою жену, сообщило... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:07
2024-06-27T12:08
в мире
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Краевой суд города Пльзеня (на западе Чехии) приговорил в четверг к 18 годам тюрьмы гражданина Украины Александра Слайко за попытку убить свою жену, сообщило издание Novinky. "Согласно обвинительному заключению, 35-летний гражданин Украины Александр Слайко в сентябре 2023 года в общежитии города Кожланы Пльзеньского края жестоко напал на свою жену, заткнув ей тряпкой рот и связав за спиной руки, после чего он поместил в ее половые органы петарду и поджег ее, в результате взрыва женщина получила тяжелые ранения", - написало издание. После совершенного Слайко по настоятельным просьбам жены отвез ее в больницу, где объяснил медперсоналу кровь на теле женщины тем, что она якобы подняла что-то тяжелое. Позднее полиция задержала мужчину. На суде Слайко объяснил свои действия намерением поиграть с женой в сексуальные игры. В свою очередь его жена сообщила, что у них с мужем после приезда в Чехию весной 2022 года были постоянные конфликты. А после того, как женщина объявила ему о своем намерении развестись, его поведение стало еще более невыносимым и она переехала жить в другое место. "Когда я приехала в общежитие в городе Кожланы за своими вещами, муж снова стал уговаривать меня остаться с ним… Потом он ударил меня кулаком в висок, после чего засунул тряпку в рот, завязал мне руки за спиной и бросил меня на кровать лицом вниз. Затем он засунул мне между ног петарду и зажег ее. Произошел взрыв, я оказалась вся в крови", - рассказала на суде жена Слайко. По словам женщины, она умоляла мужа вызвать ей скорую помощь, но он, в конце концов, решил сам отвезти ее в больницу. "В больнице я начала задыхаться и лишь смутно помню, как врачи спрашивали меня, кто это со мной такое сделал", - добавила жена Слайко. "Эксперты заявили на суде о Слайко, что он полностью осознавал свое агрессивное поведение в тот день в сентябре прошлого года. По их мнению, это стало проявлением реакции на намерение потерпевшей развестись с ним из-за длительного насильственного поведения. Эксперты также считают, что подсудимый — человек с нарциссическими наклонностями, требующий уважения от окружающих и не испытывающий вины за свои действия", - написало издание.
https://ria.ru/20231120/ubiystvo-1910668195.html
https://ria.ru/20240626/germaniya-1955608584.html
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в мире, чехия, украина
В мире, Чехия, Украина
В Чехии гражданина Украины осудили за попытку убить жену

В Чехииугражданин Украины получил 18 лет тюрьмы за попытку убить жену

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Краевой суд города Пльзеня (на западе Чехии) приговорил в четверг к 18 годам тюрьмы гражданина Украины Александра Слайко за попытку убить свою жену, сообщило издание Novinky.
«
"Согласно обвинительному заключению, 35-летний гражданин Украины Александр Слайко в сентябре 2023 года в общежитии города Кожланы Пльзеньского края жестоко напал на свою жену, заткнув ей тряпкой рот и связав за спиной руки, после чего он поместил в ее половые органы петарду и поджег ее, в результате взрыва женщина получила тяжелые ранения", - написало издание.
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После совершенного Слайко по настоятельным просьбам жены отвез ее в больницу, где объяснил медперсоналу кровь на теле женщины тем, что она якобы подняла что-то тяжелое. Позднее полиция задержала мужчину.
На суде Слайко объяснил свои действия намерением поиграть с женой в сексуальные игры. В свою очередь его жена сообщила, что у них с мужем после приезда в Чехию весной 2022 года были постоянные конфликты. А после того, как женщина объявила ему о своем намерении развестись, его поведение стало еще более невыносимым и она переехала жить в другое место.
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"Когда я приехала в общежитие в городе Кожланы за своими вещами, муж снова стал уговаривать меня остаться с ним… Потом он ударил меня кулаком в висок, после чего засунул тряпку в рот, завязал мне руки за спиной и бросил меня на кровать лицом вниз. Затем он засунул мне между ног петарду и зажег ее. Произошел взрыв, я оказалась вся в крови", - рассказала на суде жена Слайко.
По словам женщины, она умоляла мужа вызвать ей скорую помощь, но он, в конце концов, решил сам отвезти ее в больницу. "В больнице я начала задыхаться и лишь смутно помню, как врачи спрашивали меня, кто это со мной такое сделал", - добавила жена Слайко.
"Эксперты заявили на суде о Слайко, что он полностью осознавал свое агрессивное поведение в тот день в сентябре прошлого года. По их мнению, это стало проявлением реакции на намерение потерпевшей развестись с ним из-за длительного насильственного поведения. Эксперты также считают, что подсудимый — человек с нарциссическими наклонностями, требующий уважения от окружающих и не испытывающий вины за свои действия", - написало издание.
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