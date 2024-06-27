https://ria.ru/20240627/storonnik-1955743782.html
Приговор стороннику Навального по делу о "расчлененке" вынесли присяжные
Приговор стороннику Навального по делу о "расчлененке" вынесли присяжные - РИА Новости, 27.06.2024
Приговор стороннику Навального по делу о "расчлененке" вынесли присяжные
Приговор стороннику Алексея Навального Георгию Щербаченко по делу о покушении на сбыт наркотиков и жестоком убийстве 16-летней девушки в Рязани был вынесен с... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T04:35
2024-06-27T04:35
2024-06-27T04:35
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Приговор стороннику Алексея Навального Георгию Щербаченко по делу о покушении на сбыт наркотиков и жестоком убийстве 16-летней девушки в Рязани был вынесен с участием присяжных заседателей, следует из информации на сайте Рязанского областного суда. Как ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в январе 2021 года в Рязани пропала несовершеннолетняя Екатерина Муравьева 2005 года рождения. Оперативники установили, что убил девушку наркозависимый студент Щербаченко, заподозривший девушку в хищении у него наркотиков. По данным следствия, после убийства он расчленил тело девушки и выбросил останки в мусорные контейнеры. Также следствие считает, что молодой человек являлся сторонником Навального и ходил на митинги в его поддержку, где неоднократно задерживался, в частности 23 января и 31 января 2021 года. По данным источника, суд приговорил Щербаченко за покушение на сбыт наркотиков и убийство к 16 годам лишения свободы. Из картотеки на сайте Рязанского областного суда следует, что изначально уголовное дело в отношении Георгия Щербаченко поступило в суд в октябре 2022 года и рассматривалось с участием присяжных заседателей. В июле 2023 года Щербаченко был вынесен обвинительный приговор по статьям об убийстве и покушении на сбыт наркотиков. Однако в октябре того же года приговор был отменен в апелляционной инстанции. В ноябре 2023 года уголовное дело вновь поступило в суд и было снова рассмотрено с участием присяжных заседателей с новым составом суда. 24 июня текущего года по делу был вынесен обвинительный приговор.
https://ria.ru/20240618/sud-1953742430.html
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Происшествия, Рязань, Рязанский областной суд, Россия, Алексей Навальный*
Приговор стороннику Навального по делу о "расчлененке" вынесли присяжные
Приговор стороннику Навального за убийство и наркотики вынесли присяжные
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Приговор стороннику Алексея Навального Георгию Щербаченко по делу о покушении на сбыт наркотиков и жестоком убийстве 16-летней девушки в Рязани был вынесен с участием присяжных заседателей, следует из информации на сайте Рязанского областного суда.
Как ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в январе 2021 года в Рязани пропала несовершеннолетняя Екатерина Муравьева 2005 года рождения. Оперативники установили, что убил девушку наркозависимый студент Щербаченко, заподозривший девушку в хищении у него наркотиков. По данным следствия, после убийства он расчленил тело девушки и выбросил останки в мусорные контейнеры.
Также следствие считает, что молодой человек являлся сторонником Навального и ходил на митинги в его поддержку, где неоднократно задерживался, в частности 23 января и 31 января 2021 года.
По данным источника, суд приговорил Щербаченко за покушение на сбыт наркотиков и убийство к 16 годам лишения свободы.
Из картотеки на сайте Рязанского областного суда следует, что изначально уголовное дело в отношении Георгия Щербаченко поступило в суд в октябре 2022 года и рассматривалось с участием присяжных заседателей. В июле 2023 года Щербаченко был вынесен обвинительный приговор по статьям об убийстве и покушении на сбыт наркотиков. Однако в октябре того же года приговор был отменен в апелляционной инстанции.
В ноябре 2023 года уголовное дело вновь поступило в суд и было снова рассмотрено с участием присяжных заседателей с новым составом суда. 24 июня текущего года по делу был вынесен обвинительный приговор.