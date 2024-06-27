https://ria.ru/20240627/stolknovenie-1955955967.html

СМИ: столкновение Израиля и "Хезболлы" может произойти в ближайшие недели

СМИ: столкновение Израиля и "Хезболлы" может произойти в ближайшие недели - РИА Новости, 27.06.2024

СМИ: столкновение Израиля и "Хезболлы" может произойти в ближайшие недели

Масштабное столкновение между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" может состояться в течение ближайших нескольких недель, если израильская сторона и... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T21:07

2024-06-27T21:07

2024-06-27T21:11

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Масштабное столкновение между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" может состояться в течение ближайших нескольких недель, если израильская сторона и палестинское движение ХАМАС не добьются заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа, сообщает издание Politico ссылкой на разведывательные данные США. Как рассказали Politico двое высокопоставленных американских чиновников, имеющих доступ к разведданным, и израильская армия, и "Хезболлах" уже разработали планы боевых действий и пытаются закупить дополнительное вооружение. Чиновники отметили изданию, что неясно, когда именно "произойдет война", однако Израиль пытается в ускоренном режиме восстановить свои резервы и восполнить численность вооруженных сил. "Разведданные США показывают, что крупномасштабное столкновение между Израилем и "Хезболлах", скорее всего, случится в ближайшие несколько недель, если Иерусалим (имеются в виду израильские власти - ред.) и ХАМАС не смогут заключить сделку о прекращении огня в Газе", - пишет издание. Американские чиновники подчеркнули в беседе с изданием, что, согласно разведданным, событие, которое подтолкнет стороны к началу боевых действий, может случиться внезапно и без предупреждения. Politico добавляет со ссылкой на еще одного высокопоставленного американского чиновника, что риск возникновения военного конфликта между Израилем и "Хезболлах" сейчас выше, чем когда-либо за последние недели. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий в случае наступления на Ливан. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240627/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240625/khamas-1955236209.html

https://ria.ru/20240624/gretsiya-1954977033.html

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в мире, израиль, ливан, сша, исраэль кац, хасан насрулла, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году