СМИ: столкновение Израиля и "Хезболлы" может произойти в ближайшие недели
Politico: столкновение Израиля и "Хезболлы" может произойти в ближайшие недели
© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Масштабное столкновение между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" может состояться в течение ближайших нескольких недель, если израильская сторона и палестинское движение ХАМАС не добьются заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа, сообщает издание Politico ссылкой на разведывательные данные США.
Как рассказали Politico двое высокопоставленных американских чиновников, имеющих доступ к разведданным, и израильская армия, и "Хезболлах" уже разработали планы боевых действий и пытаются закупить дополнительное вооружение. Чиновники отметили изданию, что неясно, когда именно "произойдет война", однако Израиль пытается в ускоренном режиме восстановить свои резервы и восполнить численность вооруженных сил.
"Разведданные США показывают, что крупномасштабное столкновение между Израилем и "Хезболлах", скорее всего, случится в ближайшие несколько недель, если Иерусалим (имеются в виду израильские власти - ред.) и ХАМАС не смогут заключить сделку о прекращении огня в Газе", - пишет издание.
Американские чиновники подчеркнули в беседе с изданием, что, согласно разведданным, событие, которое подтолкнет стороны к началу боевых действий, может случиться внезапно и без предупреждения. Politico добавляет со ссылкой на еще одного высокопоставленного американского чиновника, что риск возникновения военного конфликта между Израилем и "Хезболлах" сейчас выше, чем когда-либо за последние недели.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий в случае наступления на Ливан. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.