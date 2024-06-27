https://ria.ru/20240627/stipendiya-1955911770.html

В Совфеде призвали платить стипендию студентам с детьми всех форм обучения

В Совфеде призвали платить стипендию студентам с детьми всех форм обучения - РИА Новости, 27.06.2024

В Совфеде призвали платить стипендию студентам с детьми всех форм обучения

Стипендии нужно платить студентам с детьми, которые учатся не только на дневном, но и на очно-заочном и заочном отделении вне зависимости от бюджетной или... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:31

2024-06-27T17:31

2024-06-27T17:49

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Стипендии нужно платить студентам с детьми, которые учатся не только на дневном, но и на очно-заочном и заочном отделении вне зависимости от бюджетной или внебюджетной формы обучения, считает сенатор Наталия Косихина. Минобрнауки направило в Минтруд предложение о новой социальной стипендии для студентов. Инициатива предусматривает, чтобы учащимся в вузах матерям и отцам детей-дошкольников ежемесячно выплачивали сумму в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ). "Правильное и важное предложение, которое основано на помощи и защите молодых граждан, которые совмещают учёбу вместе с воспитанием детей. Прогнозируют, что в следующем году МРОТ может превысить 22 тысячи рублей. Это необходимые материальные выплаты для родителей, которые не хотят бросать учёбу, хотят её достойно закончить, но при этом вынуждены подрабатывать для того, чтобы содержать и себя, и ребёнка", - сказала Косихина РИА Новости. По ее мнению, такое положение дел недопустимо - "мы должны стремиться к тому, чтобы качественное высшее образование имели как можно больше жителей нашей страны, и достигнуть этого возможно в том числе благодаря помощи молодым родителям-студентам с детьми, которые не будут отвлекаться на подработку". Сенатор считает необходимым введение социальных выплат "также со стороны университета для студентов с детьми, которые учатся на очно-заочном и заочном отделении вне зависимости от бюджетной или внебюджетной формы обучения". Данная выплата может градироваться в зависимости от процесса обучения студентов, а также уровня их вовлеченности в студенческо-научную жизнь вузов, считает Косихина. "Уверена, что данная норма позволит не только повысить качество обучения, но и заинтересует студентов разных форм обучения, что позитивно повлияет на развитие системы высшего образования в целом!" - подчеркнула политик.

https://ria.ru/20240527/stipendii-1948768568.html

https://ria.ru/20231114/stipendiya-1909270069.html

https://ria.ru/20240624/diplomy-1954997923.html

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общество, год семьи, навигатор абитуриента, детские вопросы