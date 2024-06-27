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Расчет "Урагана" сорвал ротацию ВСУ на Купянском направлении, сообщил боец - РИА Новости, 27.06.2024
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21:01 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/spetsoperatsiya-1955954900.html
Расчет "Урагана" сорвал ротацию ВСУ на Купянском направлении, сообщил боец
Расчет "Урагана" сорвал ротацию ВСУ на Купянском направлении, сообщил боец - РИА Новости, 27.06.2024
Расчет "Урагана" сорвал ротацию ВСУ на Купянском направлении, сообщил боец
Расчет РСЗО "Ураган" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" нанес удар по колонне автомобильной техники ВСУ во время ротации, сообщил РИА... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T21:01
2024-06-27T21:01
специальная военная операция на украине
безопасность
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 27 июн - РИА Новости. Расчет РСЗО "Ураган" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" нанес удар по колонне автомобильной техники ВСУ во время ротации, сообщил РИА Новости заместитель командира 275-го полка данной группировки с позывным "Левитан". "Этот расчет боевой машины "Ураган" достаточно часто был лучшим, и сейчас он также остается лучшим на счету. У личного состава очень много пораженных целей - самоходные артиллерийские установки иностранного производства, такие как "Krab" (польская самоходная гаубица - ред.), так что расчет слаженный, готов выполнить любую поставленную перед ним задачу", - рассказал "Левитан". По его словам, расчеты "Урагана" работают на данном участке фронта как днем, так и ночью. "С поставленной задачей личный состав справился, указанные цели были поражены, лучший расчет, всегда готовы выполнить любую задачу. Поразили колонну автомобильной техники и сорвали ротацию противника", - сообщил собеседник агентства, комментируя результаты работы артиллеристов. По словам командира боевой машины с позывным "Егерь", РСЗО "Ураган" является одной из приоритетных целей для ВСУ на данном участке фронта. "Машина интересная (РСЗО "Ураган" - ред.), за ними приоритет у врага на нас. Поражающий фактор большой, много вреда может нанести, если это какие-то колонны те же самые, то это пробитые колеса, выведенная из строя аппаратура, если люди, то это много ранений", - пояснил "Егерь" РИА Новости.
https://ria.ru/20240626/drony-1955404785.html
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безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Расчет "Урагана" сорвал ротацию ВСУ на Купянском направлении, сообщил боец

Боец "Левитан": расчет "Урагана" сорвал ротацию ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Работа РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 27 июн - РИА Новости. Расчет РСЗО "Ураган" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" нанес удар по колонне автомобильной техники ВСУ во время ротации, сообщил РИА Новости заместитель командира 275-го полка данной группировки с позывным "Левитан".
"Этот расчет боевой машины "Ураган" достаточно часто был лучшим, и сейчас он также остается лучшим на счету. У личного состава очень много пораженных целей - самоходные артиллерийские установки иностранного производства, такие как "Krab" (польская самоходная гаубица - ред.), так что расчет слаженный, готов выполнить любую поставленную перед ним задачу", - рассказал "Левитан".
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По его словам, расчеты "Урагана" работают на данном участке фронта как днем, так и ночью.
"С поставленной задачей личный состав справился, указанные цели были поражены, лучший расчет, всегда готовы выполнить любую задачу. Поразили колонну автомобильной техники и сорвали ротацию противника", - сообщил собеседник агентства, комментируя результаты работы артиллеристов.
По словам командира боевой машины с позывным "Егерь", РСЗО "Ураган" является одной из приоритетных целей для ВСУ на данном участке фронта.
"Машина интересная (РСЗО "Ураган" - ред.), за ними приоритет у врага на нас. Поражающий фактор большой, много вреда может нанести, если это какие-то колонны те же самые, то это пробитые колеса, выведенная из строя аппаратура, если люди, то это много ранений", - пояснил "Егерь" РИА Новости.
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