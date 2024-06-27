https://ria.ru/20240627/spetsoperatsiya-1955912336.html

Российские артиллеристы уничтожили группу ВСУ у Часова Яра

Российские артиллеристы уничтожили группу ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 27.06.2024

Российские артиллеристы уничтожили группу ВСУ у Часова Яра

Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг", нанесли удар по солдатам ВСУ, укрывавшимся в... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:33

2024-06-27T17:33

2024-06-27T18:03

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

безопасность

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ЛУГАНСК, 27 июн — РИА Новости. Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг", нанесли удар по солдатам ВСУ, укрывавшимся в селе Григоровка под Часовым Яром, чтобы обеспечить продвижение штурмовых групп.Кадры уничтожения украинской пехоты оказались в распоряжении РИА Новости. На записи видно, как бойцы ВСУ заходят в постройки, которые служат им укрытием. Их передвижение фиксирует разведка при помощи беспилотника. Затем артиллеристы открывают огонь из гаубиц Д-30 и Д-32. По информации Минобороны, за минувшие сутки подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение и нанесли поражение 24-й, 72-й, 93-й механизированным, 46-й, 81-й аэромобильным и 143-й пехотной бригадам ВСУ в районах Зализнянского, Григоровки, Часова Яра, Верхнекаменского, Курахово и Константиновки. Противник потерял в этих боях более 500 солдат убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, восемь автомобилей, орудие Д-20, гаубицу Д-30, два американских орудия М119, станцию РЭБ "Буковель-AD" и три полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20240627/spetsoperatsiya-1955818424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение пехоты ВСУ, укрывавшейся в постройках под Часовым Яром Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", уничтожили пехоту ВСУ, укрывавшуюся в постройках под Часовым Яром, за который идут бои в Донбассе. Кадры удара оказались в распоряжении РИА Новости. 2024-06-27T17:33 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность