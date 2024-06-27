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Российские артиллеристы уничтожили группу ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 27.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:33 27.06.2024 (обновлено: 18:03 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/spetsoperatsiya-1955912336.html
Российские артиллеристы уничтожили группу ВСУ у Часова Яра
Российские артиллеристы уничтожили группу ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 27.06.2024
Российские артиллеристы уничтожили группу ВСУ у Часова Яра
Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг", нанесли удар по солдатам ВСУ, укрывавшимся в... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:33
2024-06-27T18:03
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
безопасность
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ЛУГАНСК, 27 июн — РИА Новости. Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг", нанесли удар по солдатам ВСУ, укрывавшимся в селе Григоровка под Часовым Яром, чтобы обеспечить продвижение штурмовых групп.Кадры уничтожения украинской пехоты оказались в распоряжении РИА Новости. На записи видно, как бойцы ВСУ заходят в постройки, которые служат им укрытием. Их передвижение фиксирует разведка при помощи беспилотника. Затем артиллеристы открывают огонь из гаубиц Д-30 и Д-32. По информации Минобороны, за минувшие сутки подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение и нанесли поражение 24-й, 72-й, 93-й механизированным, 46-й, 81-й аэромобильным и 143-й пехотной бригадам ВСУ в районах Зализнянского, Григоровки, Часова Яра, Верхнекаменского, Курахово и Константиновки. Противник потерял в этих боях более 500 солдат убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, восемь автомобилей, орудие Д-20, гаубицу Д-30, два американских орудия М119, станцию РЭБ "Буковель-AD" и три полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20240627/spetsoperatsiya-1955818424.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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353
60
Уничтожение пехоты ВСУ, укрывавшейся в постройках под Часовым Яром
Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", уничтожили пехоту ВСУ, укрывавшуюся в постройках под Часовым Яром, за который идут бои в Донбассе. Кадры удара оказались в распоряжении РИА Новости.
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
Российские артиллеристы уничтожили группу ВСУ у Часова Яра

Артиллеристы бригады "Север-V" нанесли удар по группе ВСУ у Часова Яра

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 июн — РИА Новости. Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг", нанесли удар по солдатам ВСУ, укрывавшимся в селе Григоровка под Часовым Яром, чтобы обеспечить продвижение штурмовых групп.
Кадры уничтожения украинской пехоты оказались в распоряжении РИА Новости. На записи видно, как бойцы ВСУ заходят в постройки, которые служат им укрытием. Их передвижение фиксирует разведка при помощи беспилотника. Затем артиллеристы открывают огонь из гаубиц Д-30 и Д-32.
Уничтожение группы военных украинской армии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Подполье показало кадры уничтожения группы военных ВСУ в Херсонской области
Вчера, 12:17
По информации Минобороны, за минувшие сутки подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение и нанесли поражение 24-й, 72-й, 93-й механизированным, 46-й, 81-й аэромобильным и 143-й пехотной бригадам ВСУ в районах Зализнянского, Григоровки, Часова Яра, Верхнекаменского, Курахово и Константиновки.
Противник потерял в этих боях более 500 солдат убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, восемь автомобилей, орудие Д-20, гаубицу Д-30, два американских орудия М119, станцию РЭБ "Буковель-AD" и три полевых склада боеприпасов.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииБезопасность
 
 
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