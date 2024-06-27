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Правительство предоставит статус ветерана тем, кто работал в зоне СВО - РИА Новости, 27.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:01 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/spetsoperatsiya-1955868317.html
Правительство предоставит статус ветерана тем, кто работал в зоне СВО
Правительство предоставит статус ветерана тем, кто работал в зоне СВО - РИА Новости, 27.06.2024
Правительство предоставит статус ветерана тем, кто работал в зоне СВО
Кабмин предоставит статус ветерана боевых действий гражданам, работавшим в зоне специальной военной операции на территориях Запорожской и Херсонской областей,... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:01
2024-06-27T15:01
специальная военная операция на украине
херсонская область
безопасность
михаил мишустин
запорожская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Кабмин предоставит статус ветерана боевых действий гражданам, работавшим в зоне специальной военной операции на территориях Запорожской и Херсонской областей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительством принято решение о предоставлении статуса ветерана боевых действий и гражданам, которые обеспечивали выполнение задач СВО в этих двух субъектах РФ", - сказал Мишустин на совещании с правительством.Он напомнил, что в ДНР и ЛНР эта норма уже действует. Для такой категории граждан предусмотрены дополнительные социальные гарантии, в том числе налоговые льготы, путевки в санатории, внеочередное право на приобретение земельного участка и другие преимущества.Мишустин указал, что важно оперативно провести все парламентские процедуры для принятия этого законопроекта, "чтобы люди как можно скорее смогли получить положенные им меры поддержки"."Президент подчеркивал, что люди, которые с оружием в руках защищают Россию, должны быть в равных условиях. Правительство постоянно оказывает всем им поддержку. Кроме военнослужащих и добровольцев нельзя забывать и о гражданском персонале вооруженных сил, врачах, военных корреспондентах, работниках структур, которые помогали наладить жизнь в новых регионах", - добавил премьер.
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херсонская область , безопасность, михаил мишустин, запорожская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Безопасность, Михаил Мишустин, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия
Правительство предоставит статус ветерана тем, кто работал в зоне СВО

Мишустин: правительство предоставит статус ветерана тем, кто работал в зоне СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Кабмин предоставит статус ветерана боевых действий гражданам, работавшим в зоне специальной военной операции на территориях Запорожской и Херсонской областей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Правительством принято решение о предоставлении статуса ветерана боевых действий и гражданам, которые обеспечивали выполнение задач СВО в этих двух субъектах РФ", - сказал Мишустин на совещании с правительством.
Он напомнил, что в ДНР и ЛНР эта норма уже действует. Для такой категории граждан предусмотрены дополнительные социальные гарантии, в том числе налоговые льготы, путевки в санатории, внеочередное право на приобретение земельного участка и другие преимущества.
Мишустин указал, что важно оперативно провести все парламентские процедуры для принятия этого законопроекта, "чтобы люди как можно скорее смогли получить положенные им меры поддержки".
"Президент подчеркивал, что люди, которые с оружием в руках защищают Россию, должны быть в равных условиях. Правительство постоянно оказывает всем им поддержку. Кроме военнослужащих и добровольцев нельзя забывать и о гражданском персонале вооруженных сил, врачах, военных корреспондентах, работниках структур, которые помогали наладить жизнь в новых регионах", - добавил премьер.
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьБезопасностьМихаил МишустинЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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