https://ria.ru/20240627/spetsoperatsiya-1955868317.html

Правительство предоставит статус ветерана тем, кто работал в зоне СВО

Правительство предоставит статус ветерана тем, кто работал в зоне СВО - РИА Новости, 27.06.2024

Правительство предоставит статус ветерана тем, кто работал в зоне СВО

Кабмин предоставит статус ветерана боевых действий гражданам, работавшим в зоне специальной военной операции на территориях Запорожской и Херсонской областей,... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T15:01

2024-06-27T15:01

2024-06-27T15:01

специальная военная операция на украине

херсонская область

безопасность

михаил мишустин

запорожская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_0:0:3228:1816_1920x0_80_0_0_e3b1d7060c9826f5346535c3bcd158c5.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Кабмин предоставит статус ветерана боевых действий гражданам, работавшим в зоне специальной военной операции на территориях Запорожской и Херсонской областей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительством принято решение о предоставлении статуса ветерана боевых действий и гражданам, которые обеспечивали выполнение задач СВО в этих двух субъектах РФ", - сказал Мишустин на совещании с правительством.Он напомнил, что в ДНР и ЛНР эта норма уже действует. Для такой категории граждан предусмотрены дополнительные социальные гарантии, в том числе налоговые льготы, путевки в санатории, внеочередное право на приобретение земельного участка и другие преимущества.Мишустин указал, что важно оперативно провести все парламентские процедуры для принятия этого законопроекта, "чтобы люди как можно скорее смогли получить положенные им меры поддержки"."Президент подчеркивал, что люди, которые с оружием в руках защищают Россию, должны быть в равных условиях. Правительство постоянно оказывает всем им поддержку. Кроме военнослужащих и добровольцев нельзя забывать и о гражданском персонале вооруженных сил, врачах, военных корреспондентах, работниках структур, которые помогали наладить жизнь в новых регионах", - добавил премьер.

херсонская область

запорожская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , безопасность, михаил мишустин, запорожская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия