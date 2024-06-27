https://ria.ru/20240627/spetsoperatsiya-1955836808.html

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и отразила две контратаки

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и отразила две контратаки - РИА Новости, 27.06.2024

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и отразила две контратаки

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 115 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T13:22

2024-06-27T13:22

2024-06-27T13:27

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 115 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 123 бригады территориальной обороны и 17 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Урожайное и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены две контратаки подразделений 58 мотопехотной бригады противника. ВСУ потеряли более 115 военнослужащих", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки украинские войска потеряли на данном участке фронта боевую бронированную машину, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф