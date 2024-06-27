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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и отразила две контратаки - РИА Новости, 27.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:22 27.06.2024 (обновлено: 13:27 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/spetsoperatsiya-1955836808.html
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и отразила две контратаки
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и отразила две контратаки - РИА Новости, 27.06.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и отразила две контратаки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 115 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:22
2024-06-27T13:27
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 115 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 123 бригады территориальной обороны и 17 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Урожайное и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены две контратаки подразделений 58 мотопехотной бригады противника. ВСУ потеряли более 115 военнослужащих", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки украинские войска потеряли на данном участке фронта боевую бронированную машину, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и отразила две контратаки

МО: ВСУ потеряли до 115 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 115 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 123 бригады территориальной обороны и 17 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Урожайное и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены две контратаки подразделений 58 мотопехотной бригады противника. ВСУ потеряли более 115 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки украинские войска потеряли на данном участке фронта боевую бронированную машину, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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