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Группировка "Центр" отразила шесть контратак штурмовых групп ВСУ за сутки - РИА Новости, 27.06.2024
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13:19 27.06.2024 (обновлено: 13:28 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/spetsoperatsiya-1955836081.html
Группировка "Центр" отразила шесть контратак штурмовых групп ВСУ за сутки
Группировка "Центр" отразила шесть контратак штурмовых групп ВСУ за сутки - РИА Новости, 27.06.2024
Группировка "Центр" отразила шесть контратак штурмовых групп ВСУ за сутки
Группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила шесть контратак штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 345 военных, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:19
2024-06-27T13:28
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила шесть контратак штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 345 военных, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское и Торецк Донецкой Народной Республики. За сутки отражены шесть контратак штурмовых групп 23-й, 41-й, 31-й, 68-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке.Потери противника составили до 345 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица 2А65 "Мста-Б", четыре 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Центр" отразила шесть контратак штурмовых групп ВСУ за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 345 военных в зоне ответственности группировки "Центр"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота российских военных в зоне спецоперации
Работа российских военных в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа российских военных в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила шесть контратак штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 345 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское и Торецк Донецкой Народной Республики. За сутки отражены шесть контратак штурмовых групп 23-й, 41-й, 31-й, 68-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке.
Потери противника составили до 345 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица 2А65 "Мста-Б", четыре 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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