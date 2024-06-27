https://ria.ru/20240627/spetsoperatsiya-1955836081.html

Группировка "Центр" отразила шесть контратак штурмовых групп ВСУ за сутки

Группировка "Центр" отразила шесть контратак штурмовых групп ВСУ за сутки - РИА Новости, 27.06.2024

Группировка "Центр" отразила шесть контратак штурмовых групп ВСУ за сутки

Группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила шесть контратак штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 345 военных, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T13:19

2024-06-27T13:19

2024-06-27T13:28

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила шесть контратак штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 345 военных, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское и Торецк Донецкой Народной Республики. За сутки отражены шесть контратак штурмовых групп 23-й, 41-й, 31-й, 68-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке.Потери противника составили до 345 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица 2А65 "Мста-Б", четыре 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины