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Российские войска уничтожили три установки РСЗО HIMARS в Херсонской области - РИА Новости, 27.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:17 27.06.2024 (обновлено: 15:50 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/spetsoperatsiya-1955835424.html
Российские войска уничтожили три установки РСЗО HIMARS в Херсонской области
Российские войска уничтожили три установки РСЗО HIMARS в Херсонской области - РИА Новости, 27.06.2024
Российские войска уничтожили три установки РСЗО HIMARS в Херсонской области
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 80 украинских военнослужащих, три пусковые... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:17
2024-06-27T15:50
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 80 украинских военнослужащих, три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании и 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 37-й бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Днепровское, Токаревка и Отрадокаменка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и 13 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании и 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Уничтожение группы военных украинской армии в Херсонской области
Подполье вместе с ВС РФ уничтожили группу военных украинской армии в Херсонской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев и предоставил видео совместной операции
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сша, великобритания, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Великобритания, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска уничтожили три установки РСЗО HIMARS в Херсонской области

МО РФ: группировка "Днепр" уничтожила до 80 боевиков ВСУ и 3 установки HIMARS

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 80 украинских военнослужащих, три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании и 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 37-й бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Днепровское, Токаревка и Отрадокаменка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и 13 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании и 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАВеликобританияРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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