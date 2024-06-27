https://ria.ru/20240627/spetsoperatsiya-1955835424.html

Российские войска уничтожили три установки РСЗО HIMARS в Херсонской области

Российские войска уничтожили три установки РСЗО HIMARS в Херсонской области - РИА Новости, 27.06.2024

Российские войска уничтожили три установки РСЗО HIMARS в Херсонской области

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 80 украинских военнослужащих, три пусковые... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T13:17

2024-06-27T13:17

2024-06-27T15:50

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 80 украинских военнослужащих, три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании и 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 37-й бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Днепровское, Токаревка и Отрадокаменка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и 13 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании и 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение группы военных украинской армии в Херсонской области Подполье вместе с ВС РФ уничтожили группу военных украинской армии в Херсонской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев и предоставил видео совместной операции 2024-06-27T13:17 true PT0M53S

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Ольга Фомченкова

сша, великобритания, россия, вооруженные силы украины, безопасность