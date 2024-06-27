https://ria.ru/20240627/spetsoperatsiya-1955818424.html
Подполье показало кадры уничтожения группы военных ВСУ в Херсонской области
Подполье показало кадры уничтожения группы военных ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 27.06.2024
Подполье показало кадры уничтожения группы военных ВСУ в Херсонской области
Подполье вместе с российскими Вооруженными силами уничтожили группу военных ВСУ в Херсонской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:17
2024-06-27T12:17
2024-06-27T12:17
специальная военная операция на украине
херсонская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Подполье вместе с российскими Вооруженными силами уничтожили группу военных ВСУ в Херсонской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев и предоставил видео совместной операции. Подполье передало данные о расчете автоматического гранатомета станкового (АГС), расположившемся на острове Великий Борщевой в Херсонской области. "Группа бандеровцев засела в доме без разрешения владельцев и была уничтожена точным ударом БПЛА 61-й бригады. Один из бойцов рассказал: "Расчет АГС прекратил свое существование - парнишки забежали в укрытие, а следом сдетонировал БК", - сказал собеседник агентства.Также он отметил, что это один из многих эпизодов совместной работы российской армии и украинского сопротивления.
https://ria.ru/20240614/podpole-1952760273.html
херсонская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уничтожение группы военных украинской армии в Херсонской области
Подполье вместе с ВС РФ уничтожили группу военных украинской армии в Херсонской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев и предоставил видео совместной операции
2024-06-27T12:17
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PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Подполье показало кадры уничтожения группы военных ВСУ в Херсонской области
Подполье и ВС РФ уничтожили группу украинских военных в Херсонской области