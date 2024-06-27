https://ria.ru/20240627/spetsoperatsiya-1955818424.html

Подполье показало кадры уничтожения группы военных ВСУ в Херсонской области

Подполье показало кадры уничтожения группы военных ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 27.06.2024

Подполье показало кадры уничтожения группы военных ВСУ в Херсонской области

Подполье вместе с российскими Вооруженными силами уничтожили группу военных ВСУ в Херсонской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T12:17

2024-06-27T12:17

2024-06-27T12:17

специальная военная операция на украине

херсонская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Подполье вместе с российскими Вооруженными силами уничтожили группу военных ВСУ в Херсонской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев и предоставил видео совместной операции. Подполье передало данные о расчете автоматического гранатомета станкового (АГС), расположившемся на острове Великий Борщевой в Херсонской области. "Группа бандеровцев засела в доме без разрешения владельцев и была уничтожена точным ударом БПЛА 61-й бригады. Один из бойцов рассказал: "Расчет АГС прекратил свое существование - парнишки забежали в укрытие, а следом сдетонировал БК", - сказал собеседник агентства.Также он отметил, что это один из многих эпизодов совместной работы российской армии и украинского сопротивления.

https://ria.ru/20240614/podpole-1952760273.html

херсонская область

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Уничтожение группы военных украинской армии в Херсонской области Подполье вместе с ВС РФ уничтожили группу военных украинской армии в Херсонской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев и предоставил видео совместной операции 2024-06-27T12:17 true PT0M53S

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Ольга Фомченкова

херсонская область , сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф