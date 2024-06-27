https://ria.ru/20240627/spetsoperatsiya-1955620576.html

Экс-офицер армии США собирает для конгресса доказательства преступлений ВСУ

Экс-офицер армии США собирает для конгресса доказательства преступлений ВСУ - РИА Новости, 27.06.2024

Экс-офицер армии США собирает для конгресса доказательства преступлений ВСУ

Отставной американский военный Скотт Бенетт рассказал РИА Новости, что отправился в Белгород фиксировать обстрелы мирного населения со стороны украинских войск, РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T05:00

2024-06-27T05:00

2024-06-27T05:00

в мире

сша

белгород

россия

государственный департамент сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955620455_0:184:1280:904_1920x0_80_0_0_3e0efc683946b3942bb4721e258bc36a.jpg

БЕЛГОРОД, 27 июн – РИА Новости, Виктор Званцев. Отставной американский военный Скотт Бенетт рассказал РИА Новости, что отправился в Белгород фиксировать обстрелы мирного населения со стороны украинских войск, в дальнейшем он намерен представить материалы на заседании Конгресса США.По словам офицера в отставке, в Белгороде он провел несколько дней, в том числе и 22 июня, когда каждые двадцать минут в городе работала воздушная тревога, а вместе с ней система ПВО. Все происходящее он снимал на камеру."Теперь я хочу выступить в конгрессе США и предоставить им все фото и видео доказательства совершаемых украинскими властями военных преступлений. Показать, как украинские войска бомбят школы и детские сады, жилые кварталы. Я офицер и это моя прямая обязанность донести до людей правду", - рассказал Беннет, который также работал в Госдепартаменте при президентстве Джорджа Буша-младшего.Впервые в Россию Бенетт приехал еще в ноябре 2023-го, чтобы совместно с российскими журналистами снять документальный фильм о Донбассе. Он посетил Донецк, Соледар, Горловку, Мариуполь и другие города. Основным мотивом, побудившим отправиться в зону боевых действия, по его словам, стала "тотальная ложь правительства США о происходящем в регионе"."Я понял, что Штаты, поставляя Украине оружие, по сути участвуют в военных преступлениях против мирного населения. При этом люди в моей стране не знают о том, что происходить на самом деле, а все официальные медиа откровенно лгут", - отмечает он.

https://ria.ru/20240620/spetsoperatsiya-1953726749.html

сша

белгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

в мире, сша, белгород, россия, государственный департамент сша