https://ria.ru/20240627/spetsoperatsiya-1955620576.html
Экс-офицер армии США собирает для конгресса доказательства преступлений ВСУ
Экс-офицер армии США собирает для конгресса доказательства преступлений ВСУ - РИА Новости, 27.06.2024
Экс-офицер армии США собирает для конгресса доказательства преступлений ВСУ
Отставной американский военный Скотт Бенетт рассказал РИА Новости, что отправился в Белгород фиксировать обстрелы мирного населения со стороны украинских войск, РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T05:00
2024-06-27T05:00
2024-06-27T05:00
в мире
сша
белгород
россия
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955620455_0:184:1280:904_1920x0_80_0_0_3e0efc683946b3942bb4721e258bc36a.jpg
БЕЛГОРОД, 27 июн – РИА Новости, Виктор Званцев. Отставной американский военный Скотт Бенетт рассказал РИА Новости, что отправился в Белгород фиксировать обстрелы мирного населения со стороны украинских войск, в дальнейшем он намерен представить материалы на заседании Конгресса США.По словам офицера в отставке, в Белгороде он провел несколько дней, в том числе и 22 июня, когда каждые двадцать минут в городе работала воздушная тревога, а вместе с ней система ПВО. Все происходящее он снимал на камеру."Теперь я хочу выступить в конгрессе США и предоставить им все фото и видео доказательства совершаемых украинскими властями военных преступлений. Показать, как украинские войска бомбят школы и детские сады, жилые кварталы. Я офицер и это моя прямая обязанность донести до людей правду", - рассказал Беннет, который также работал в Госдепартаменте при президентстве Джорджа Буша-младшего.Впервые в Россию Бенетт приехал еще в ноябре 2023-го, чтобы совместно с российскими журналистами снять документальный фильм о Донбассе. Он посетил Донецк, Соледар, Горловку, Мариуполь и другие города. Основным мотивом, побудившим отправиться в зону боевых действия, по его словам, стала "тотальная ложь правительства США о происходящем в регионе"."Я понял, что Штаты, поставляя Украине оружие, по сути участвуют в военных преступлениях против мирного населения. При этом люди в моей стране не знают о том, что происходить на самом деле, а все официальные медиа откровенно лгут", - отмечает он.
https://ria.ru/20240620/spetsoperatsiya-1953726749.html
сша
белгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955620455_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fc954ff5e026697600533b801d4006cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, белгород, россия, государственный департамент сша
В мире, США, Белгород, Россия, Государственный департамент США
Экс-офицер армии США собирает для конгресса доказательства преступлений ВСУ
Офицер армии США намерен представить в конгрессе доказательства преступлений ВСУ
БЕЛГОРОД, 27 июн – РИА Новости, Виктор Званцев. Отставной американский военный Скотт Бенетт рассказал РИА Новости, что отправился в Белгород фиксировать обстрелы мирного населения со стороны украинских войск, в дальнейшем он намерен представить материалы на заседании Конгресса США.
По словам офицера в отставке, в Белгороде он провел несколько дней, в том числе и 22 июня, когда каждые двадцать минут в городе работала воздушная тревога, а вместе с ней система ПВО. Все происходящее он снимал на камеру.
"Теперь я хочу выступить в конгрессе США и предоставить им все фото и видео доказательства совершаемых украинскими властями военных преступлений. Показать, как украинские войска бомбят школы и детские сады, жилые кварталы. Я офицер и это моя прямая обязанность донести до людей правду", - рассказал Беннет, который также работал в Госдепартаменте при президентстве Джорджа Буша-младшего.
Впервые в Россию Бенетт приехал еще в ноябре 2023-го, чтобы совместно с российскими журналистами снять документальный фильм о Донбассе. Он посетил Донецк, Соледар, Горловку, Мариуполь и другие города. Основным мотивом, побудившим отправиться в зону боевых действия, по его словам, стала "тотальная ложь правительства США о происходящем в регионе".
"Я понял, что Штаты, поставляя Украине оружие, по сути участвуют в военных преступлениях против мирного населения. При этом люди в моей стране не знают о том, что происходить на самом деле, а все официальные медиа откровенно лгут", - отмечает он.