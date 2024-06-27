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Глава МИД Венгрии назвал обвинения Блинкена в антисемитизме абсурдными

Глава МИД Венгрии назвал обвинения Блинкена в антисемитизме абсурдными - РИА Новости, 27.06.2024

Глава МИД Венгрии назвал обвинения Блинкена в антисемитизме абсурдными

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал абсурдными обвинения госсекретаря США Энтони Блинкена в антисемитизме и... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T12:16

2024-06-27T12:16

2024-06-27T12:16

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БУДАПЕШТ, 27 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал абсурдными обвинения госсекретаря США Энтони Блинкена в антисемитизме и напомнил, что в Америке в последнее время возросло количество антисемитских беспорядков. "Мой коллега Энтони Блинкен сейчас раскритиковал нашу страну в отношении свободы вероисповедания, заявив, что "чиновники" используют антисемитскую риторику. Это обвинение является особенно абсурдным со стороны министра иностранных дел страны, где за последнее время резко возросло количество пугающих нападений на евреев и где в университетах прошли антисемитские беспорядки", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.По его словам, сборная Израиля по футболу и израильские клубы в следующем сезоне снова будут проводить матчи в Венгрии, поскольку там "чувствуют себя в безопасности". Ранее МИД Венгрии в ответ на обвинения со стороны США в недостатке демократии подготовил отчет о проблемах в США, связанных с миграцией и антисемитизмом. Госсекретарь венгерского МИД, ответственный за двусторонние отношения, Тамаш Менцер ранее отверг обвинения в антисемитизме со стороны американского посольства и заявил, что Венгрия не является 51-м штатом Америки, а посол США Дэвид Прессман - наместником.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240605/borrel-1950687463.html

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