https://ria.ru/20240627/shebekino-1955859713.html

Жители Шебекино остались без света после украинского обстрела

Жители Шебекино остались без света после украинского обстрела - РИА Новости, 27.06.2024

Жители Шебекино остались без света после украинского обстрела

В городе Шебекино Белгородской области произошло частичное отключение электроэнергии после атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T14:29

2024-06-27T14:29

2024-06-27T14:29

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шебекино

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. В городе Шебекино Белгородской области произошло частичное отключение электроэнергии после атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram -канале."ВСУ атаковали два населенных пункта Шебекинского городского округа с помощью беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино в результате атаки беспилотника произошло возгорание на территории промышленного предприятия. Есть повреждения линии электропередачи, без света частично остаются жители города Шебекино", - написал губернатор.Гладков добавил, что еще один дрон атаковал грузовой автомобиль в поселке Шамино. Повреждены кабина, остекление и кузов транспортного средства. "Оперативные и аварийные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул глава области. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html

шебекино

белгородская область

харьковская область

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шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, telegram, происшествия