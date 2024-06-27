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Жители Шебекино остались без света после украинского обстрела - РИА Новости, 27.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:29 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/shebekino-1955859713.html
Жители Шебекино остались без света после украинского обстрела
Жители Шебекино остались без света после украинского обстрела - РИА Новости, 27.06.2024
Жители Шебекино остались без света после украинского обстрела
В городе Шебекино Белгородской области произошло частичное отключение электроэнергии после атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:29
2024-06-27T14:29
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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происшествия
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БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. В городе Шебекино Белгородской области произошло частичное отключение электроэнергии после атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram -канале."ВСУ атаковали два населенных пункта Шебекинского городского округа с помощью беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино в результате атаки беспилотника произошло возгорание на территории промышленного предприятия. Есть повреждения линии электропередачи, без света частично остаются жители города Шебекино", - написал губернатор.Гладков добавил, что еще один дрон атаковал грузовой автомобиль в поселке Шамино. Повреждены кабина, остекление и кузов транспортного средства. "Оперативные и аварийные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул глава области. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, telegram, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Telegram, Происшествия
Жители Шебекино остались без света после украинского обстрела

Гладков: жители белгородского Шебекино остались без света после атаки дрона ВСУ

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. В городе Шебекино Белгородской области произошло частичное отключение электроэнергии после атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram -канале.
"ВСУ атаковали два населенных пункта Шебекинского городского округа с помощью беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино в результате атаки беспилотника произошло возгорание на территории промышленного предприятия. Есть повреждения линии электропередачи, без света частично остаются жители города Шебекино", - написал губернатор.
Гладков добавил, что еще один дрон атаковал грузовой автомобиль в поселке Шамино. Повреждены кабина, остекление и кузов транспортного средства. "Оперативные и аварийные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул глава области.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьХарьковская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныTelegramПроисшествия
 
 
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