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Жители Шебекино остались без света после украинского обстрела
Жители Шебекино остались без света после украинского обстрела - РИА Новости, 27.06.2024
Жители Шебекино остались без света после украинского обстрела
В городе Шебекино Белгородской области произошло частичное отключение электроэнергии после атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:29
2024-06-27T14:29
2024-06-27T14:29
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. В городе Шебекино Белгородской области произошло частичное отключение электроэнергии после атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram -канале."ВСУ атаковали два населенных пункта Шебекинского городского округа с помощью беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино в результате атаки беспилотника произошло возгорание на территории промышленного предприятия. Есть повреждения линии электропередачи, без света частично остаются жители города Шебекино", - написал губернатор.Гладков добавил, что еще один дрон атаковал грузовой автомобиль в поселке Шамино. Повреждены кабина, остекление и кузов транспортного средства. "Оперативные и аварийные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул глава области. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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Жители Шебекино остались без света после украинского обстрела
Гладков: жители белгородского Шебекино остались без света после атаки дрона ВСУ