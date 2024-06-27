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В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.06.2024
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20:03 27.06.2024 (обновлено: 20:06 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955948427.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.06.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась 19 минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T20:03
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севастополь
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась 19 минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Воздушную тревогу в городе объявили второй раз за четверг в 19.41 мск."Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев в 20.00 по мск.Общественный транспорт города также возобновил работу.
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севастополь, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
В Севастополе отменили воздушную тревогу

Развожаев: в Севастополе отменили воздушную тревогу

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на Севастополь из окна самолета
Вид на Севастополь из окна самолета - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вид на Севастополь из окна самолета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась 19 минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Воздушную тревогу в городе объявили второй раз за четверг в 19.41 мск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев в 20.00 по мск.
Общественный транспорт города также возобновил работу.
 
СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность
 
 
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