https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955948427.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.06.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась 19 минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T20:03
2024-06-27T20:03
2024-06-27T20:06
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась 19 минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Воздушную тревогу в городе объявили второй раз за четверг в 19.41 мск."Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев в 20.00 по мск.Общественный транспорт города также возобновил работу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Развожаев: в Севастополе отменили воздушную тревогу