https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955948427.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.06.2024

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась 19 минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T20:03

2024-06-27T20:03

2024-06-27T20:06

севастополь

михаил развожаев

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155744/94/1557449469_0:115:3233:1933_1920x0_80_0_0_7266b43537ea9a2d7bc63bd1ab9debb3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась 19 минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Воздушную тревогу в городе объявили второй раз за четверг в 19.41 мск."Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев в 20.00 по мск.Общественный транспорт города также возобновил работу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность