https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955913122.html
В Севастополе возведут около 600 новых укрытий
В Севастополе возведут около 600 новых укрытий - РИА Новости, 27.06.2024
В Севастополе возведут около 600 новых укрытий
Севастопольские пляжи, парки остановки общественного транспорта оборудуют укрытиями типа блиндаж, всего пока понадобится около 600 таких укрытий, заявил... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:36
2024-06-27T17:36
2024-06-27T18:06
специальная военная операция на украине
севастополь
безопасность
обстрел севастополя ракетами atacms
вооруженные силы украины
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Севастопольские пляжи, парки остановки общественного транспорта оборудуют укрытиями типа блиндаж, всего пока понадобится около 600 таких укрытий, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В среду губернатор обратился к заксобранию с просьбой провести в четверг чрезвычайное заседание парламента по вопросу безопасности после ракетной атаки ВСУ на пляж."Всего нам потребуется порядка 600 типовых укрытий типа блиндаж, которые устанавливаются в Белгороде" , – сообщил Развожаев журналистам после чрезвычайного заседания заксобрания.Укрытия поставят на пляжах, у остановочных павильонов и в парках, сказал он. Пляжи при этом закрывать в городе не будут.По данным властей, в Севастополе к высокому курортному сезону готовились к открытию 27 пляжей.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, безопасность, обстрел севастополя ракетами atacms, вооруженные силы украины, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Безопасность, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Вооруженные силы Украины, Михаил Развожаев
В Севастополе возведут около 600 новых укрытий
Развожаев: около 600 новых укрытий типа блиндажей появятся в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Севастопольские пляжи, парки остановки общественного транспорта оборудуют укрытиями типа блиндаж, всего пока понадобится около 600 таких укрытий, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В среду губернатор обратился к заксобранию с просьбой провести в четверг чрезвычайное заседание парламента по вопросу безопасности после ракетной атаки ВСУ
на пляж.
"Всего нам потребуется порядка 600 типовых укрытий типа блиндаж, которые устанавливаются в Белгороде" , – сообщил Развожаев журналистам после чрезвычайного заседания заксобрания.
Укрытия поставят на пляжах, у остановочных павильонов и в парках, сказал он. Пляжи при этом закрывать в городе не будут.
По данным властей, в Севастополе к высокому курортному сезону готовились к открытию 27 пляжей.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей.