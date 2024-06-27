https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955913122.html

В Севастополе возведут около 600 новых укрытий

В Севастополе возведут около 600 новых укрытий - РИА Новости, 27.06.2024

В Севастополе возведут около 600 новых укрытий

Севастопольские пляжи, парки остановки общественного транспорта оборудуют укрытиями типа блиндаж, всего пока понадобится около 600 таких укрытий, заявил... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:36

2024-06-27T17:36

2024-06-27T18:06

специальная военная операция на украине

севастополь

безопасность

обстрел севастополя ракетами atacms

вооруженные силы украины

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Севастопольские пляжи, парки остановки общественного транспорта оборудуют укрытиями типа блиндаж, всего пока понадобится около 600 таких укрытий, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В среду губернатор обратился к заксобранию с просьбой провести в четверг чрезвычайное заседание парламента по вопросу безопасности после ракетной атаки ВСУ на пляж."Всего нам потребуется порядка 600 типовых укрытий типа блиндаж, которые устанавливаются в Белгороде" , – сообщил Развожаев журналистам после чрезвычайного заседания заксобрания.Укрытия поставят на пляжах, у остановочных павильонов и в парках, сказал он. Пляжи при этом закрывать в городе не будут.По данным властей, в Севастополе к высокому курортному сезону готовились к открытию 27 пляжей.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, безопасность, обстрел севастополя ракетами atacms, вооруженные силы украины, михаил развожаев