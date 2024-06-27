https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955740126.html
Жительница Севастополя рассказала, как ракета ВСУ пролетела над ее домом
Жительница Севастополя рассказала, как ракета ВСУ пролетела над ее домом - РИА Новости, 27.06.2024
Жительница Севастополя рассказала, как ракета ВСУ пролетела над ее домом
Жительница Севастополя Светлана рассказала РИА Новости о том, как ракета ВСУ ATACMS, атаковавшая 23 июня пляж, пролетела над ее домом, спустя несколько дней... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T03:34
2024-06-27T03:34
2024-06-27T03:34
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Жительница Севастополя Светлана рассказала РИА Новости о том, как ракета ВСУ ATACMS, атаковавшая 23 июня пляж, пролетела над ее домом, спустя несколько дней женщина спокойно загорает на пляже в центре города. "Я была дома, как раз мы это все наблюдали в небе. Через наш дом летела, ее как раз сбивали. Нет, я не испугалась. Привыкла", - рассказала Светлана, которая спустя всего несколько дней после трагедии пришла на пляж в центре города. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей. "Мне не страшно на пляже. Думаю, кирпич может прилететь на голову в любом месте. Лучше жить, чем сидеть и прятаться", - добавила она.
https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955731720.html
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севастополь, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, россия, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Россия, Республика Крым
Жительница Севастополя рассказала, как ракета ВСУ пролетела над ее домом
Жительница Севастополя об ударе ВСУ по пляжу: не испугалась, привыкла
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Жительница Севастополя Светлана рассказала РИА Новости о том, как ракета ВСУ ATACMS, атаковавшая 23 июня пляж, пролетела над ее домом, спустя несколько дней женщина спокойно загорает на пляже в центре города.
"Я была дома, как раз мы это все наблюдали в небе. Через наш дом летела, ее как раз сбивали. Нет, я не испугалась. Привыкла", - рассказала Светлана, которая спустя всего несколько дней после трагедии пришла на пляж в центре города.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей.
"Мне не страшно на пляже. Думаю, кирпич может прилететь на голову в любом месте. Лучше жить, чем сидеть и прятаться", - добавила она.