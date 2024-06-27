https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955740126.html

Жительница Севастополя рассказала, как ракета ВСУ пролетела над ее домом

Жительница Севастополя рассказала, как ракета ВСУ пролетела над ее домом - РИА Новости, 27.06.2024

Жительница Севастополя рассказала, как ракета ВСУ пролетела над ее домом

Жительница Севастополя Светлана рассказала РИА Новости о том, как ракета ВСУ ATACMS, атаковавшая 23 июня пляж, пролетела над ее домом, спустя несколько дней... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T03:34

2024-06-27T03:34

2024-06-27T03:34

специальная военная операция на украине

севастополь

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

россия

республика крым

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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Жительница Севастополя Светлана рассказала РИА Новости о том, как ракета ВСУ ATACMS, атаковавшая 23 июня пляж, пролетела над ее домом, спустя несколько дней женщина спокойно загорает на пляже в центре города. "Я была дома, как раз мы это все наблюдали в небе. Через наш дом летела, ее как раз сбивали. Нет, я не испугалась. Привыкла", - рассказала Светлана, которая спустя всего несколько дней после трагедии пришла на пляж в центре города. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей. "Мне не страшно на пляже. Думаю, кирпич может прилететь на голову в любом месте. Лучше жить, чем сидеть и прятаться", - добавила она.

https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955731720.html

https://ria.ru/20240627/kolokoltsev-1955732451.html

севастополь

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севастополь, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, россия, республика крым