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Владелец кафе в Севастополе при атаке ВСУ укрыл 50 человек - РИА Новости, 27.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:20 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955731720.html
Владелец кафе в Севастополе при атаке ВСУ укрыл 50 человек
Владелец кафе в Севастополе при атаке ВСУ укрыл 50 человек - РИА Новости, 27.06.2024
Владелец кафе в Севастополе при атаке ВСУ укрыл 50 человек
Владелец кафе на севастопольском пляже Учкуевка Александр при атаке ВСУ ракетой ATACMS с кассетной боевой частью укрыл в своем заведении 50 человек, об этом он... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T01:20
2024-06-27T01:20
специальная военная операция на украине
севастополь
обстрел севастополя ракетами atacms
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владелец кафе на севастопольском пляже Учкуевка Александр при атаке ВСУ ракетой ATACMS с кассетной боевой частью укрыл в своем заведении 50 человек, об этом он рассказал РИА Новости. "Как только снаряды начали рваться, я крикнул своему мангальщику, чтобы тот успел открыть главный вход в кафе и начал загонять туда людей. Сам пошел смотреть раненых - по первому образованию я военный врач. Человек 50 в итоге в кафе собрали. Сын мой, чтобы успокоить детей, начал им мороженое раздавать", - рассказал он. По его словам, женщин и детей укрыли во внутреннем помещении, а мужчин - под уличную барную стойку. После к кафе Александра начали подносить раненых на лежаках, в короткие сроки на пляж прибыли экстренные службы и начали эвакуацию. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.
https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955687610.html
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севастополь, обстрел севастополя ракетами atacms, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Россия, Вооруженные силы Украины
Владелец кафе в Севастополе при атаке ВСУ укрыл 50 человек

Владелец кафе на севастопольском пляже Учкуевка при атаке ВСУ укрыл 50 человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владелец кафе на севастопольском пляже Учкуевка Александр при атаке ВСУ ракетой ATACMS с кассетной боевой частью укрыл в своем заведении 50 человек, об этом он рассказал РИА Новости.
"Как только снаряды начали рваться, я крикнул своему мангальщику, чтобы тот успел открыть главный вход в кафе и начал загонять туда людей. Сам пошел смотреть раненых - по первому образованию я военный врач. Человек 50 в итоге в кафе собрали. Сын мой, чтобы успокоить детей, начал им мороженое раздавать", - рассказал он.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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По его словам, женщин и детей укрыли во внутреннем помещении, а мужчин - под уличную барную стойку. После к кафе Александра начали подносить раненых на лежаках, в короткие сроки на пляж прибыли экстренные службы и начали эвакуацию.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольОбстрел Севастополя ракетами ATACMSРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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