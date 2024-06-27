https://ria.ru/20240627/sanktsii-1955917655.html

Медведев призвал вернуться к консультациям по совместной защите от санкций

Медведев призвал вернуться к консультациям по совместной защите от санкций - РИА Новости, 27.06.2024

Медведев призвал вернуться к консультациям по совместной защите от санкций

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал вернуться к идее создания объединения стран, в отношении которых введены массовые санкции, и к... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:49

2024-06-27T17:49

2024-06-27T17:49

россия

дмитрий медведев

петербургский международный юридический форум

экономика

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955916781_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f7144fa38f389e31ac2778381bb2a22.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал вернуться к идее создания объединения стран, в отношении которых введены массовые санкции, и к проведению консультаций по коллективной защите от тех, кто подвергает санкциям. Он пояснил, что на прошлом Петербургском международном юридическом форуме выдвигалась идея создания объединения стран, в отношении которых введены массовые санкции. "К этой идее можно вернуться. Да и вообще такие страны могут объединиться уже не только для проведения правовых консультаций, но и для проведения консультаций о коллективной защите против тех, кто подверг нас санкциям, включая даже вопросы коллективной самообороны в необходимых случаях",- сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. Он напомнил, что против России введено около 20 тысяч санкций. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://ria.ru/20240615/sanktsii-1953057291.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий медведев, петербургский международный юридический форум, экономика, санкции в отношении россии