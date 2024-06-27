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Медведев призвал вернуться к консультациям по совместной защите от санкций - РИА Новости, 27.06.2024
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17:49 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/sanktsii-1955917655.html
Медведев призвал вернуться к консультациям по совместной защите от санкций
Медведев призвал вернуться к консультациям по совместной защите от санкций - РИА Новости, 27.06.2024
Медведев призвал вернуться к консультациям по совместной защите от санкций
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал вернуться к идее создания объединения стран, в отношении которых введены массовые санкции, и к... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:49
2024-06-27T17:49
россия
дмитрий медведев
петербургский международный юридический форум
экономика
санкции в отношении россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал вернуться к идее создания объединения стран, в отношении которых введены массовые санкции, и к проведению консультаций по коллективной защите от тех, кто подвергает санкциям. Он пояснил, что на прошлом Петербургском международном юридическом форуме выдвигалась идея создания объединения стран, в отношении которых введены массовые санкции. "К этой идее можно вернуться. Да и вообще такие страны могут объединиться уже не только для проведения правовых консультаций, но и для проведения консультаций о коллективной защите против тех, кто подверг нас санкциям, включая даже вопросы коллективной самообороны в необходимых случаях",- сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. Он напомнил, что против России введено около 20 тысяч санкций. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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россия, дмитрий медведев, петербургский международный юридический форум, экономика, санкции в отношении россии
Россия, Дмитрий Медведев, Петербургский международный юридический форум, Экономика, Санкции в отношении России
Медведев призвал вернуться к консультациям по совместной защите от санкций

Медведев вновь предложил создать объединение стран, пострадавших от санкций

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Международного юридического форума
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Международного юридического форума - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Международного юридического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал вернуться к идее создания объединения стран, в отношении которых введены массовые санкции, и к проведению консультаций по коллективной защите от тех, кто подвергает санкциям.
Он пояснил, что на прошлом Петербургском международном юридическом форуме выдвигалась идея создания объединения стран, в отношении которых введены массовые санкции.
"К этой идее можно вернуться. Да и вообще такие страны могут объединиться уже не только для проведения правовых консультаций, но и для проведения консультаций о коллективной защите против тех, кто подверг нас санкциям, включая даже вопросы коллективной самообороны в необходимых случаях",- сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. Он напомнил, что против России введено около 20 тысяч санкций.
РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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РоссияДмитрий МедведевПетербургский международный юридический форумЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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