https://ria.ru/20240627/sanktsii-1955917655.html
Медведев призвал вернуться к консультациям по совместной защите от санкций
Медведев призвал вернуться к консультациям по совместной защите от санкций - РИА Новости, 27.06.2024
Медведев призвал вернуться к консультациям по совместной защите от санкций
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал вернуться к идее создания объединения стран, в отношении которых введены массовые санкции, и к... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:49
2024-06-27T17:49
2024-06-27T17:49
россия
дмитрий медведев
петербургский международный юридический форум
экономика
санкции в отношении россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал вернуться к идее создания объединения стран, в отношении которых введены массовые санкции, и к проведению консультаций по коллективной защите от тех, кто подвергает санкциям. Он пояснил, что на прошлом Петербургском международном юридическом форуме выдвигалась идея создания объединения стран, в отношении которых введены массовые санкции. "К этой идее можно вернуться. Да и вообще такие страны могут объединиться уже не только для проведения правовых консультаций, но и для проведения консультаций о коллективной защите против тех, кто подверг нас санкциям, включая даже вопросы коллективной самообороны в необходимых случаях",- сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. Он напомнил, что против России введено около 20 тысяч санкций. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20240615/sanktsii-1953057291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, петербургский международный юридический форум, экономика, санкции в отношении россии
Россия, Дмитрий Медведев, Петербургский международный юридический форум, Экономика, Санкции в отношении России
Медведев призвал вернуться к консультациям по совместной защите от санкций
Медведев вновь предложил создать объединение стран, пострадавших от санкций
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал вернуться к идее создания объединения стран, в отношении которых введены массовые санкции, и к проведению консультаций по коллективной защите от тех, кто подвергает санкциям.
Он пояснил, что на прошлом Петербургском международном юридическом форуме выдвигалась идея создания объединения стран, в отношении которых введены массовые санкции.
"К этой идее можно вернуться. Да и вообще такие страны могут объединиться уже не только для проведения правовых консультаций, но и для проведения консультаций о коллективной защите против тех, кто подверг нас санкциям, включая даже вопросы коллективной самообороны в необходимых случаях",- сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. Он напомнил, что против России введено около 20 тысяч санкций.
РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.