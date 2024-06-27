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Южная Корея ввела санкции против российских судов и компаний - РИА Новости, 27.06.2024
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10:54 27.06.2024 (обновлено: 11:46 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/sanktsii-1955796510.html
Южная Корея ввела санкции против российских судов и компаний
Южная Корея ввела санкции против российских судов и компаний - РИА Новости, 27.06.2024
Южная Корея ввела санкции против российских судов и компаний
Южная Корея с 1 июля вводит санкции против ряда компаний, судов из РФ, КНДР и третьих стран якобы в связи с их участием в незаконной перевозке оружия, импорте... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T10:54
2024-06-27T11:46
южная корея
россия
санкции в отношении россии
экономика
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 27 июн – РИА Новости. Южная Корея с 1 июля вводит санкции против ряда компаний, судов из РФ, КНДР и третьих стран якобы в связи с их участием в незаконной перевозке оружия, импорте нефтепродуктов в Северную Корею, а также против восьми лиц из КНДР за участие в развитии ядерных и ракетных программ, сообщил МИД Республики Корея."Наше правительство в ответ на угрозу нашей безопасности, возникшую из-за подписания договора о "всеобъемлющих стратегических партнерских отношениях" между Россией и Северной Кореей 19 июня… решило с 1 июля ввести односторонние санкции против пяти учреждений, четырех судов и восьми физических лиц из России, Северной Кореи и третьих стран, участвующих в незаконной перевозке оружия, импорте нефтепродуктов в Северную Корею и развитии ядерных и ракетных программ Северной Кореи", - говорится в заявлении МИД.Сообщается, что санкции вводятся против двух российских транспортных компаний, ООО "ТрансМорФлот" и ООО "М ЛИЗИНГ", а также IBEX Shipping Inc (Кипр), которая, как сообщается, владеет тремя судами под российским флагом. Все три фирмы уже находятся под санкциями США."Суда, принадлежащие и управляемые "ТрансМорФлот", ООО "М ЛИЗИНГ" и IBEX Shipping, перевозили большое количество контейнеров с военным снаряжением между Россией и Северной Кореей. Все сделки по торговле оружием и сопутствующими военными материалами между Россией и Северной Кореей являются явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и представляют серьезную угрозу для мира и стабильности не только на Корейском полуострове, но и по всему миру, включая Европу", - пишет МИД.Указанные суда этих компаний, включая Lady R, Maia-1, Angara и Maria, уже являются предметом санкций со стороны Южной Кореи против КНДР.МИД также назвал четыре российских судна, которые якобы участвовали в перевозке нефтепродуктов в КНДР и теперь попадают под санкции – PATRIOT (9003550), NEPTUN (8404991), BELLA (8808264), BOGATYR (9085730).Сообщается, что поставки КНДР нефтепродуктов из РФ происходили посредством морской перевалки через компанию Euromarket, расположенную в Южной Осетии.Под санкции также попала сама компания Euromarket и Главное ракетное управление КНДР.Подпадающие под односторонние санкции суда, по данным МИД, согласно статье 4 Закона о портах и статье 3 Положения о реализации этого закона, должны получать специальное разрешение на вход в порты страны от главы Национальной службы безопасности. А финансовые и валютные операции с организациями и лицами, попавшими под санкции, требуют предварительного разрешения от Комиссии по финансовым услугам или управляющего Банка Кореи.Под санкции также попал ряд лиц из КНДР, включая главу Национального управления аэрокосмических технологий Рю Сан Хуна, участвовавшего в визите в РФ начальника проектной группы управления космических разработок Чхве Чхоль Уна и других разработчиков из ракетной отрасли – Ма Чхоль Вана, Хан Гым Бока, Ким Чхан Нока.
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южная корея, россия, санкции в отношении россии, экономика, кндр (северная корея)
Южная Корея, Россия, Санкции в отношении России, Экономика, КНДР (Северная Корея)
Южная Корея ввела санкции против российских судов и компаний

Южная Корея ввела санкции против российских судов и компаний из-за КНДР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Республики Корея. Архивное фото
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СЕУЛ, 27 июн – РИА Новости. Южная Корея с 1 июля вводит санкции против ряда компаний, судов из РФ, КНДР и третьих стран якобы в связи с их участием в незаконной перевозке оружия, импорте нефтепродуктов в Северную Корею, а также против восьми лиц из КНДР за участие в развитии ядерных и ракетных программ, сообщил МИД Республики Корея.
"Наше правительство в ответ на угрозу нашей безопасности, возникшую из-за подписания договора о "всеобъемлющих стратегических партнерских отношениях" между Россией и Северной Кореей 19 июня… решило с 1 июля ввести односторонние санкции против пяти учреждений, четырех судов и восьми физических лиц из России, Северной Кореи и третьих стран, участвующих в незаконной перевозке оружия, импорте нефтепродуктов в Северную Корею и развитии ядерных и ракетных программ Северной Кореи", - говорится в заявлении МИД.
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Сообщается, что санкции вводятся против двух российских транспортных компаний, ООО "ТрансМорФлот" и ООО "М ЛИЗИНГ", а также IBEX Shipping Inc (Кипр), которая, как сообщается, владеет тремя судами под российским флагом. Все три фирмы уже находятся под санкциями США.
"Суда, принадлежащие и управляемые "ТрансМорФлот", ООО "М ЛИЗИНГ" и IBEX Shipping, перевозили большое количество контейнеров с военным снаряжением между Россией и Северной Кореей. Все сделки по торговле оружием и сопутствующими военными материалами между Россией и Северной Кореей являются явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и представляют серьезную угрозу для мира и стабильности не только на Корейском полуострове, но и по всему миру, включая Европу", - пишет МИД.
Указанные суда этих компаний, включая Lady R, Maia-1, Angara и Maria, уже являются предметом санкций со стороны Южной Кореи против КНДР.
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МИД также назвал четыре российских судна, которые якобы участвовали в перевозке нефтепродуктов в КНДР и теперь попадают под санкции – PATRIOT (9003550), NEPTUN (8404991), BELLA (8808264), BOGATYR (9085730).
Сообщается, что поставки КНДР нефтепродуктов из РФ происходили посредством морской перевалки через компанию Euromarket, расположенную в Южной Осетии.
Под санкции также попала сама компания Euromarket и Главное ракетное управление КНДР.
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Подпадающие под односторонние санкции суда, по данным МИД, согласно статье 4 Закона о портах и статье 3 Положения о реализации этого закона, должны получать специальное разрешение на вход в порты страны от главы Национальной службы безопасности. А финансовые и валютные операции с организациями и лицами, попавшими под санкции, требуют предварительного разрешения от Комиссии по финансовым услугам или управляющего Банка Кореи.
Под санкции также попал ряд лиц из КНДР, включая главу Национального управления аэрокосмических технологий Рю Сан Хуна, участвовавшего в визите в РФ начальника проектной группы управления космических разработок Чхве Чхоль Уна и других разработчиков из ракетной отрасли – Ма Чхоль Вана, Хан Гым Бока, Ким Чхан Нока.
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