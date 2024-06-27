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РЖД ведет расследование после схода вагонов пассажирского поезда в Коми
РЖД ведет расследование после схода вагонов пассажирского поезда в Коми - РИА Новости, 27.06.2024
РЖД ведет расследование после схода вагонов пассажирского поезда в Коми
РЖД ведут расследование после схода вагонов пассажирского поезда в Коми и оказывают всестороннее содействие следствию в установлении всех деталей случившегося,... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T09:31
2024-06-27T09:31
2024-06-27T09:38
происшествия
воркута
новороссийск
владимир уйба
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сход пассажирского поезда с рельс в коми
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. РЖД ведут расследование после схода вагонов пассажирского поезда в Коми и оказывают всестороннее содействие следствию в установлении всех деталей случившегося, сообщила компания. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по данным губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, госпитализированы 10 человек. РЖД сообщили, что тела двух человек обнаружены на месте схода поезда. Ведутся поиски еще одного пассажира. "Ведем расследование и оказываем всестороннее содействие следствию в установлении всех деталей трагического происшествия", - говорится в сообщении РЖД.
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Кадры сошедшего с рельс поезда Воркута-Новороссийск
Не менее 5 человек получили ушибы и порезы после схода вагонов поезда в Коми, их осматривают врачи, сообщают местные власти. В поезде ехали 232 человека, предположительно, авария могла произойти из-за подмыва путей.
2024-06-27T09:31
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Происшествия, Воркута, Новороссийск, Владимир Уйба, РЖД, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
РЖД ведет расследование после схода вагонов пассажирского поезда в Коми
РЖД продолжают расследование после схода вагонов поезда в Коми