https://ria.ru/20240627/rzhd-1955767221.html

РЖД ведет расследование после схода вагонов пассажирского поезда в Коми

РЖД ведет расследование после схода вагонов пассажирского поезда в Коми - РИА Новости, 27.06.2024

РЖД ведет расследование после схода вагонов пассажирского поезда в Коми

РЖД ведут расследование после схода вагонов пассажирского поезда в Коми и оказывают всестороннее содействие следствию в установлении всех деталей случившегося,... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T09:31

2024-06-27T09:31

2024-06-27T09:38

происшествия

воркута

новороссийск

владимир уйба

ржд

сход пассажирского поезда с рельс в коми

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. РЖД ведут расследование после схода вагонов пассажирского поезда в Коми и оказывают всестороннее содействие следствию в установлении всех деталей случившегося, сообщила компания. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по данным губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, госпитализированы 10 человек. РЖД сообщили, что тела двух человек обнаружены на месте схода поезда. Ведутся поиски еще одного пассажира. "Ведем расследование и оказываем всестороннее содействие следствию в установлении всех деталей трагического происшествия", - говорится в сообщении РЖД.

https://ria.ru/20240627/poezd-1955753043.html

воркута

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Кадры сошедшего с рельс поезда Воркута-Новороссийск Не менее 5 человек получили ушибы и порезы после схода вагонов поезда в Коми, их осматривают врачи, сообщают местные власти. В поезде ехали 232 человека, предположительно, авария могла произойти из-за подмыва путей. 2024-06-27T09:31 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воркута, новороссийск, владимир уйба, ржд, сход пассажирского поезда с рельс в коми